Concert Tinh Hà 'Say Hi' D-3: Sơn.K muốn 'lên chức', Anh Linh nội thất xuất hiện

Sau phần trình diễn Theme Song, các Anh Trai lần lượt gửi lời chào và tranh thủ "thả thính" người hâm mộ. Anh Trai Sơn.K khiến cả sân khấu ngã ngửa với bài thơ ngẫu hứng về ước muốn sớm được "thăng chức". Màn thả thính hết sức táo bạo của “cán bộ” Sơn khiến nhiều Anh Trai không khỏi bất ngờ. Không chỉ khán giả mà ngay cả chính chủ cũng phải bật cười ngượng ngùng sau màn thả thính “đầy tiếng chuông xe đạp”.

Trong khi đó, Anh Trai buitruonglinh thật sự nghiêm túc với những thứ không cần nghiêm túc. Khi trình diễn Dancin My Way, nam ca sĩ đã thực hiện động tác cởi áo khoác ngoài. Tưởng chừng là màn biến hóa trang phục cực chất nhưng lại là… “nội thất cực chất”.

Bên cạnh những khoảnh khắc hài hước, concert Day 3 cũng có những sân khấu được đầu tư cao về mặt dàn dựng. Với 50 Cuộc Gọi Nhỡ, ca khúc vốn quen thuộc với những màn đốt váy cưới ở mỗi lần trình diễn, ban tổ chức tiếp tục mang đến bất ngờ mới. Thay vì lặp lại cách dàn dựng trước đó, sân khấu lần này được bố trí thêm một căn phòng dành cho bốn Anh Trai, đồng thời có phần outro mới. Sự thay đổi trong cách thể hiện giúp màn trình diễn mang màu sắc day dứt và lắng đọng hơn, tạo nên một điểm nhấn khác biệt so với những lần xuất hiện trước của ca khúc.

Đặc biệt, một trong những sân khấu ấn tượng nhất trong đêm phải kể đến Bad Night. Màn trình diễn gây bất ngờ với khoảnh khắc Dương Domic và Pháp Kiều cùng nhau cưỡi ngựa tiến về phía sân khấu.

Nếu các team khác gây chú ý với sự đồng bộ từ concept đến trang phục thì đội hình Cô Đơn Anh Cũng Vui lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Các Anh Trai một người mang một câu chuyện riêng: DILLAN (Men in black) - Xuân Định K.Y (Aladin và cây đèn thần) - WEAN (boy phố) - Kim Long (ông già Noel). Nhiều fan không khỏi bật cười với trang phục “50K lộn xộn” của team, nhiều người để lại bình luận hài hước rằng “team mình diễn chung bài mà quên chưa bàn dresscode à.”

Từ những màn trình diễn được đầu tư hoành tráng đến các tình huống hài hước ngoài dự đoán, concert Tinh Hà “Say Hi” Day 3 mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Có lẽ, bên cạnh âm nhạc, chính những khoảnh khắc bất ngờ này đã góp phần tạo nên sức hút riêng cho đêm diễn.