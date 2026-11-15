Phản ứng của 'chú rể' Phương Mỹ Chi trước chuyện tổ chức đám cưới lần 3

Mới đây, Bảo Định thu hút sự chú ý khi chia sẻ lại story của một người hâm mộ trên trang cá nhân. Bài đăng đi kèm hình ảnh nam diễn viên và Phương Mỹ Chi trong tạo hình cô dâu - chú rể, cùng lời nhắn: “Ước gì có thêm một đám cưới ở miền Trung nhỉ”.

Đáng chú ý, Bảo Định không đưa ra thông báo hay xác nhận về kế hoạch tổ chức thêm chương trình. Việc nam diễn viên chia sẻ lại bài viết của fan được xem là động thái hưởng ứng mong muốn của khán giả, đồng thời cho thấy anh cũng hào hứng với những khoảnh khắc sân khấu từng tạo hiệu ứng tích cực cùng Phương Mỹ Chi.

Bảo Định thu hút sự chú ý khi chia sẻ lại story của một người hâm mộ trên trang cá nhân.

Câu chuyện “đám cưới lần 3” nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi trước đó, Bảo Định và Phương Mỹ Chi đã hai lần mang hình ảnh cô dâu - chú rể đến gần hơn với người hâm mộ thông qua các đêm diễn. Nhiều khán giả tiếp tục mong muốn cả hai có dịp tái hiện tiết mục đặc biệt này tại miền Trung. Tuy nhiên, đến hiện tại, đây vẫn là lời đề nghị từ người hâm mộ, chưa phải thông tin chính thức về một đêm diễn mới.

Trước đó, Bảo Định gây chú ý khi xuất hiện trong nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi tại TP.HCM. Tại đây, cả hai cùng tái hiện câu chuyện tình yêu trong MV Thiên Đường Với Người Thương. Hình ảnh Phương Mỹ Chi diện trang phục cô dâu, sánh đôi bên Bảo Định trong tạo hình chú rể đã tạo nên một trong những khoảnh khắc được khán giả mong chờ nhất chương trình.

Sau hiệu ứng tại TP.HCM, màn kết hợp tiếp tục được đưa đến sân khấu Hà Nội trong đêm nhạc ngày 7/11. Bảo Định một lần nữa đồng hành cùng Phương Mỹ Chi, góp phần tái hiện không khí đám cưới đặc biệt trong sản phẩm âm nhạc. Những tương tác tự nhiên và sự ăn ý của hai nghệ sĩ khiến người hâm mộ liên tục chia sẻ hình ảnh, video từ tiết mục.

Bảo Định và Phương Mỹ Chi trong đêm nhạc hội ở Hà Nội.

Mối duyên giữa Bảo Định và Phương Mỹ Chi bắt đầu từ MV Thiên Đường Với Người Thương. Trong sản phẩm này, nam diễn viên đảm nhận vai người thương của nữ ca sĩ, cùng cô kể câu chuyện tình yêu mang màu sắc văn hóa truyền thống. Sau khi MV ra mắt, hình ảnh cặp đôi tiếp tục được khai thác trên sân khấu, tạo nên sự kết nối giữa sản phẩm âm nhạc và các buổi biểu diễn trực tiếp.

Dù được khán giả nhiệt tình ghép đôi, Bảo Định và Phương Mỹ Chi hiện được biết đến với mối quan hệ đồng nghiệp, từng hợp tác trong một dự án âm nhạc và các chương trình biểu diễn. Những màn tương tác thân thiết của cả hai chủ yếu nằm trong khuôn khổ công việc, chưa phải sự xác nhận về chuyện tình cảm ngoài đời.

Bên cạnh dấu ấn khi kết hợp cùng Phương Mỹ Chi, Bảo Định còn theo đuổi con đường diễn xuất. Nam diễn viên từng có cơ hội thử sức với điện ảnh qua vai khách mời trong Sài Gòn trong cơn mưa năm 2019. Đến năm 2025, anh được chú ý hơn khi tham gia Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần, đảm nhận vai Sửu, con trai nhân vật Long do Thái Hòa thể hiện.

Từ màn ảnh đến sân khấu âm nhạc, Bảo Định đang từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận khán giả. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi tiếp tục ghi dấu ấn với những dự án âm nhạc mang màu sắc riêng. Lời nhắn về một đám cưới tại miền Trung của người hâm mộ, cùng động thái chia sẻ lại từ Bảo Định, vì thế càng khiến khán giả chờ đợi những lần hội ngộ tiếp theo của hai nghệ sĩ.