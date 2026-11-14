Khởi tố đối tượng lập kênh TikTok hướng dẫn mua bán, sử dụng ma túy

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng “giang hồ mạng”, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung đấu tranh, điều tra, mở rộng các vụ án liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác có liên quan.

Qua công tác nắm tình hình, điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện tài khoản TikTok có tên “A Tý tiktok” đăng tải nhiều bài viết kèm theo video có nội dung liên quan đến việc tuyên truyền, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Tấn Phúc bị khởi tố, bắt tạm giam.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, người thực hiện các video trên là Nguyễn Tấn Phúc (tên gọi khác Tý, SN 1987, thường trú tại khu phố Bửu Hòa 1, phường Biên Hòa, TP Đồng Nai). Phúc đã quay các video thể hiện nội dung hướng dẫn người khác thực hiện những hành vi liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó đăng tải trên nền tảng TikTok.

Cơ quan Công an xác định việc sử dụng nền tảng mạng xã hội để phổ biến những nội dung liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về ma túy là vấn đề đặc biệt đáng lo ngại, bởi có nguy cơ khiến người tiếp nhận, nhất là thanh thiếu niên, hình thành nhận thức sai lệch, xem nhẹ tác hại của ma túy và các hậu quả pháp lý khi tham gia hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 về nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Trong khi các lực lượng chức năng đang ngày đêm đấu tranh với tội phạm ma túy, gia đình, nhà trường và toàn xã hội nỗ lực tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ nói không với ma túy, thì việc Nguyễn Tấn Phúc sử dụng mạng xã hội để ngang nhiên đăng tải những nội dung có tính chất tuyên truyền, hướng dẫn hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy lại đi ngược hoàn toàn với những nỗ lực đó.

Hình chụp tài khoản TikTok của Nguyễn Tấn Phúc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phúc về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện, không theo dõi, chia sẻ, phát tán hoặc làm theo những nội dung hướng dẫn hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên mạng xã hội. Khi phát hiện các tài khoản, hội nhóm, video có dấu hiệu tuyên truyền, lôi kéo, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan Công an để kiểm tra, xác minh và xử lý.