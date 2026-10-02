Jihyo (TWICE) đón tin bất ngờ

Jihyo (TWICE) đã được chọn làm MC chính của D AWARDS 2027 in PARIS - lễ trao giải K-pop lần đầu tiên được tổ chức tại châu Âu. Nữ thần tượng đồng thời góp mặt trong danh sách biểu diễn đầu tiên được công bố.

D AWARDS 2027 in PARIS dự kiến diễn ra trong hai ngày 15 và 16/1/2027 tại Plenitude Arena (trước đây là Paris La Défense Arena), Paris, Pháp. Dàn nghệ sĩ nghệ sĩ biểu diễn đầu tiên gồm Jihyo (TWICE), DPR IAN, P1Harmony, KISS OF LIFE và AND2BLE.

Jihyo (TWICE) đã được chọn làm MC chính của D AWARDS 2027.

Jihyo sẽ đảm nhận vai trò vừa biểu diễn vừa dẫn dắt chương trình với tư cách MC chính. Là trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của TWICE, Jihyo ra mắt solo vào năm 2023 với mini album đầu tay ZONE. Tại D AWARDS 2027, nữ thần tượng sẽ mang đến sân khấu solo đồng thời đảm nhận vai trò người dẫn chương trình.

Bên cạnh Jihyo, DPR IAN cũng sẽ xuất hiện trên sân khấu Paris. Nam nghệ sĩ từng tham gia nhiều lễ hội âm nhạc quốc tế, trong đó có Coachella.

P1Harmony cũng xác nhận tham dự sự kiện năm thứ ba liên tiếp. Nhóm gần đây đạt thành tích mới trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ khi mini album thứ 9 giúp nhóm vươn lên vị trí thứ 4, thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của P1Harmony trên bảng xếp hạng này.

KISS OF LIFE - nhóm vừa phát hành đĩa đơn mới SWEAT vào tháng 8, cũng góp mặt trong dàn nghệ sĩ được giới thiệu đầu tiên. Trong khi đó, AND2BLE sẽ tham gia chương trình ngay trước thời điểm nhóm dự kiến trở lại vào cuối tháng này.

Ban tổ chức D AWARDS chia sẻ: “Hãy chờ đón những sân khấu của các nghệ sĩ với cá tính và nguồn năng lượng khác nhau tại Paris, trung tâm văn hóa của châu Âu. Chúng tôi sẽ mang đến những màn trình diễn để người hâm mộ toàn cầu cùng thưởng thức”.

Jihyo sẽ đảm nhận vai trò vừa biểu diễn, vừa dẫn dắt chương trình với tư cách MC chính.

Ban tổ chức đồng thời cho biết các MC bổ sung, bên cạnh Jihyo, cũng như những nghệ sĩ tiếp theo trong danh sách biểu diễn sẽ lần lượt được công bố trong thời gian tới.