Võ Điền Gia Huy tiết lộ mối quan hệ thật với Lãnh Thanh sau ồn ào

Mới đây, diễn viên Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh cùng xuất hiện tại showcase dự án điện ảnh Bò Sữa Bay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Sự xuất hiện chung của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý khi trước đó, những phát ngôn của Lãnh Thanh liên quan đến Võ Điền Gia Huy từng gây tranh luận trên mạng xã hội.

Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh cùng xuất hiện tại showcase dự án điện ảnh Bò Sữa Bay.

Tại sự kiện, khi được hỏi về mối quan hệ với Võ Điền Gia Huy, Lãnh Thanh cho biết giữa cả hai không xảy ra vấn đề gì. Nam diễn viên chia sẻ: "Thật ra, giữa tôi và Huy không có vấn đề gì. Nếu có điều gì đáng nói thì có lẽ chỉ là những câu chuyện giữa tôi với một bộ phận khán giả".

Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy cũng thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ với đàn anh. Theo nam diễn viên, cả hai cùng bước chân vào lĩnh vực điện ảnh qua một dự án và có mối quan hệ thân thiết từ những ngày đầu làm nghề. Không chỉ đồng hành trong công việc, gia đình hai bên cũng biết nhau, cả hai thường xuyên đến nhà nhau chơi.

"Tôi và anh Lãnh Thanh không chỉ là đồng nghiệp đơn giản nữa. Cả hai bước chân vào ngành điện ảnh này cùng một dự án. Tôi và anh Lãnh Thanh hơn cả tình anh em. Hai bên gia đình cũng biết. Lãnh Thanh từng về nhà tôi chơi", Võ Điền Gia Huy chia sẻ.

Lãnh Thanh cho biết giữa anh và Lãnh Thanh không xảy ra vấn đề gì.

Nam diễn viên cũng nhắc lại những ồn ào từng xuất hiện trên mạng xã hội và cho rằng có thể một số phát ngôn của Lãnh Thanh xuất phát từ sự vô tư, không nhằm mục đích tạo ra những tranh luận hay ảnh hưởng đến đồng nghiệp.

"Có thể ở một khoảnh khắc nào đó, anh nói chuyện một cách vô tư, không may ảnh hưởng tới một số đồng nghiệp, khán giả của họ. Tôi mong khán giả hiểu và đừng chỉ trích thêm nữa", Võ Điền Gia Huy nói.

Chia sẻ của Võ Điền Gia Huy phần nào cho thấy nam diễn viên không đặt những tranh luận trên mạng xã hội lên trên mối quan hệ đã có với Lãnh Thanh. Thay vì tiếp tục đào sâu ồn ào, nam diễn viên lựa chọn lên tiếng để khán giả hiểu rõ hơn về sự gắn bó giữa hai người.

Chia sẻ của Võ Điền Gia Huy phần nào cho thấy nam diễn viên không đặt những tranh luận trên mạng xã hội lên trên mối quan hệ đã có với Lãnh Thanh.

Việc cả hai cùng xuất hiện tại Bò Sữa Bay cũng cho thấy những câu chuyện từng được bàn luận trên mạng không khiến mối quan hệ giữa Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh thay đổi theo hướng tiêu cực. Với những chia sẻ trực tiếp từ người trong cuộc, khán giả có thêm một góc nhìn khác về tình cảm của hai nam diễn viên phía sau những tranh luận từng gây chú ý.