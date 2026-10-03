Sinh viên HUTECH hò dô lắc xe ngập nước, dân mạng đồng loạt khen dễ thương

Ngày 1/10, khi nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nước sau mưa lớn, nhóm sinh viên HUTECH trong màu áo Đoàn - Hội đã trở thành những “cứu tinh” bất ngờ của nhiều người đi đường. Không chỉ nhiệt tình giúp xử lý những chiếc xe gặp sự cố do nước ngập, các bạn còn giữ tinh thần vui vẻ, biến một ngày di chuyển khó khăn thành những khoảnh khắc ấm áp.

﻿Tinh thần vui vẻ của nhóm bạn sinh viên đã tiếp thêm động lực cho những người đi đường đang "chật vật" giữa cái ngập dữ dội của TP.HCM. Nguồn: @_meiimei03 (Threads).

Trong đoạn clip được chia sẻ trên Threads, người đăng cho biết đã phải “chèo” chiếc Vision qua hai đoạn đường Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí. Đến khi xe gặp sự cố giữa đoạn ngập, nhóm sinh viên nhanh chóng chạy đến hỗ trợ. Các bạn cùng nhau dựng đứng chiếc xe, lắc nhẹ để nước thoát ra ngoài, rồi vừa làm vừa vui vẻ hô vang: “Dô hò dô ta kéo là kéo nó lên!”.

﻿Nhóm bạn sinh viên không chỉ hát "Dô hò dô" mà còn liên tục pha trò hài hước để an ủi người gặp khó khăn. Nguồn: @_meiimei03 (Threads).

Điều khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt không chỉ ở cách các bạn tìm cách giúp chiếc xe hoạt động trở lại. Trong suốt thời gian ở khu vực ngập, nhóm sinh viên còn hỗ trợ nhiều người đi đường khác. Người cần giúp đỡ được các bạn nhiệt tình hướng dẫn, người gặp vấn đề với xe cũng có thêm vài “đồng đội” giữa lúc chẳng biết phải xoay xở thế nào.

Bên dưới đoạn clip, nhiều bình luận dành lời khen cho nhóm sinh viên bởi sự nhiệt tình và nguồn năng lượng tích cực. Người đăng clip cũng gửi lời cảm ơn đến các bạn, chia sẻ rằng nếu không có sự hỗ trợ này, có lẽ mình đã phải “đứng giữa đường khóc”.

﻿Dưới phần bình luận, những lời khen được dành cho sự đáng yêu của các bạn sinh viên.

Khi một người để lại lời cảm ơn, các bạn sinh viên HUTECH chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Mọi người về nhà an toàn là tụi em vui rồi” ngay dưới bài đăng.

﻿Phản hồi đáng yêu của nhóm bạn sinh viên đã hỗ trợ người dân.

Một ngày mưa ngập có thể khiến hành trình về nhà dài hơn thường lệ. Nhưng giữa dòng nước và những chiếc xe đang loay hoay tìm cách di chuyển, sự xuất hiện của những bạn trẻ sẵn lòng dừng lại giúp người khác cũng khiến thành phố trở nên dễ thương hơn một chút.