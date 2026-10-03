Mỹ nhân 'số khổ' bậc nhất showbiz

Xuất hiện trong những khung hình mới nhất, nữ thần tượng Jiyeon sinh năm 1993 ra mắt cùng T-ara từ năm 2009. Cô khiến công chúng phải ngỡ ngàng trước nhan sắc thăng hạng theo thời gian.

Đây là những hình ảnh trong sự kiện T-ARA 2026 FANCON [MOONLIGHT PARTY] vừa diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh.

Hình ảnh mới nhất của Jiyeon trong sự kiện T-ARA 2026 FANCON [MOONLIGHT PARTY] diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh gây bão trên các diễn đàn mạng xã hội. Ảnh: X

Ở tuổi 33, diện mạo của nữ ca sĩ gần như không có nhiều thay đổi so với thời còn trẻ. Ảnh: X

Cùng với sự nổi bật của Jiyeon, T-ara liên tục oanh tạc các bảng xếp hạng âm nhạc thời bấy giờ bằng hàng loạt hit quốc dân như Bo Peep Bo Peep, Roly-Poly, Cry Cry, Lovey-Dovey và Day By Day. T-ara nhanh chóng trở thành tên tuổi nổi bật khắp châu Á, đặc biệt tại thị trường Việt Nam và Trung Quốc, nhóm sở hữu một lượng fan hâm mộ khổng lồ và vô cùng cuồng nhiệt.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, cô còn lấn sân thành công sang điện ảnh và luôn duy trì được sức nóng nhờ tài năng thực thụ. Ở thời điểm đó, sự nghiệp của Jiyeon được đánh giá là vô cùng rộng mở với hàng loạt hợp đồng quảng cáo đắt giá cùng cơ hội phát triển thương hiệu cá nhân hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Ở tuổi 33, diện mạo của nữ ca sĩ gần như không có nhiều thay đổi so với thời còn trẻ. Những đường nét đặc trưng trên gương mặt vẫn được giữ nguyên, từ đôi mắt mèo sắc sảo, sống mũi cao thẳng đến đường viền hàm thanh tú.

Tuy nhiên, thay vì vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo thời mới nổi tiếng, Jiyeon hiện tại mang nét trưởng thành, sắc sảo hơn. Sự chuyển biến trong thần thái kết hợp cùng phong cách trang điểm hiện đại giúp mỹ nhân này nhận về nhiều khen ngợi.

Jiyeon sinh năm 1993, ra mắt cùng T-ara từ năm 2009 và nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật nhất của Kpop thế hệ thứ hai. Ảnh: X

T-ara nhanh chóng trở thành tên tuổi nổi bật khắp châu Á, sở hữu một lượng fan hâm mộ khổng lồ. Ảnh: X

Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, biến cố bất ngờ ập đến khi scandal bắt nạt cựu thành viên Hwayoung bùng nổ. Sự thao túng truyền thông tinh vi từ phía Hwayoung đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện, biến Jiyeon và các thành viên T-ara thành tội đồ quốc dân trong mắt công chúng Hàn Quốc.

Là gương mặt đại diện và nổi tiếng nhất nhóm, Jiyeon nghiễm nhiên hứng trọn mũi dùi dư luận khi cô chỉ mới vừa tròn 19 tuổi. Áp lực dư luận khủng khiếp dẫn đến việc sự nghiệp ca hát và diễn xuất vốn đang phát triển của cô bị đóng băng hoàn toàn.

Hàng loạt hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ, các vai diễn bị cắt giữa chừng, và mỗi lần xuất hiện, cô đều bị netizen Hàn Quốc công kích dữ dội. Dù sau đó nhóm vẫn tiếp tục nỗ lực tung ra các sản phẩm âm nhạc xuất sắc, được đánh giá cao về chất lượng như Number 9 hay Sugar Free, T-ara vẫn bị khán giả quê nhà lạnh nhạt và hắt hủi.

Nhiều năm sau, sự thật mới được phơi bày rõ ràng rằng Hwayoung mới chính là người tự tạo ra scandal. T-ara chính thức được minh oan, nhưng thời hoàng kim rực rỡ nhất của Jiyeon đã trôi qua.

Sau scandal lục đục nội bộ năm 2012, dù chịu ảnh hưởng nặng nề tại quê nhà, Jiyeon và T-ara vẫn gặt hái thành công khổng lồ tại thị trường Trung Quốc. Năm 2014, Jiyeon chứng minh được sức hút cá nhân khi ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo cùng mini-album Never Ever, tạo được tiếng vang nhất định.

Sau khi hợp đồng với công ty chủ quản MBK Entertainment kết thúc vào năm 2017, cô bắt đầu hành trình hoạt động tự do. Sau một thời gian dài đóng băng hoạt động vì thay đổi công ty quản lý, cô trở lại với mini-album thứ hai mang tên Senpass cùng ca khúc chủ đề Take A Hike vào năm 2019.

Sau những lận đận trong sự nghiệp, công chúng từng hy vọng Jiyeon sẽ có một cái kết đẹp trong tình yêu. Tháng 12/2022, Jiyeon kết hôn với cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun. Những vlog mật ngọt và cuộc sống tân hôn lãng mạn thời kỳ đầu khiến người hâm mộ tin rằng mỹ nhân sinh năm 1993 cuối cùng đã tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình.

Jiyeon kết hôn vào năm 2022 nhưng nhanh chóng chấm dứt chưa đầy 2 năm hôn nhân ngắn ngủi và đầy ồn ào. Ảnh: X

Nhưng đến tháng 10/2024, hai người chính thức đệ đơn ly hôn ra tòa do không thể vượt qua sự khác biệt về tính cách, chấm dứt chưa đầy 2 năm hôn nhân ngắn ngủi và đầy ồn ào.

Nhưng dù lý do thực sự có là gì thì netizen cũng không khỏi xót xa cho một trong những nữ thần đẹp nhất Kpop mà lại có đường tình duyên quá lận đận, kết hôn mới 2 năm đã đổ vỡ. Sau những sóng gió hôn nhân tốn không ít giấy mực của báo giới, Jiyeon (T-ara) đã chính thức trở lại với trạng thái "độc thân đắt giá".

Sau biến cố về sự nghiệp và tình cảm, Jiyeon hiện tại ở tuổi 33 chọn cách tập trung toàn lực vào công việc để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Ảnh: Instagram

Hiện tại, Jiyeon chọn cách tập trung toàn lực vào công việc để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Cô tích cực tham gia các dự án điện ảnh mới, đồng thời chăm chỉ xuất hiện tại các buổi fan meeting quốc tế.

Sở hữu nhan sắc ngày càng sắc sảo, tự tin và mặn mà theo thời gian, Jiyeon vẫn là một biểu tượng visual khó có thể thay thế của Kpop.