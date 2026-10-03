Phối đồ với 4 cặp màu này, bạn sẽ trở thành 'quý cô sành điệu' ngay lập tức

Xanh dương & Đỏ tươi: Cặp đôi quyền lực và nổi bật

Đây là cặp màu tương phản mạnh, tạo nên vẻ ngoài ấn tượng và thời thượng. Kết hợp các món đồ riêng lẻ có màu xanh và đỏ với nhau. Ví dụ: Áo khoác vải tweed đỏ mix cùng quần jeans ống rộng, hoặc áo len xanh mix với chân váy đỏ.

Gợi ý phối theo tỉ lệ: Sử dụng một màu làm chủ đạo và màu còn lại làm điểm nhấn. Kiểu như một set đồ áo xanh, quần xanh và tạo điểm nhấn bằng một đôi bốt đỏ rực rỡ, hoặc túi xách đỏ.

Gợi ý phối họa tiết: Chọn họa tiết kẻ sọc hoặc kẻ ô có chứa hai màu này. Vì đã đủ sự nổi bật nên tối giản các phụ kiện khác để tránh tổng thể bị rối mắt.

Vàng bơ & Nâu hạt dẻ: Cặp đôi ấm áp và sang trọng

Cặp màu này mang lại cảm giác dịu nhẹ, nữ tính nhưng vẫn vô cùng sang chảnh. Kết hợp áo sơ mi hoặc áo len màu vàng bơ với quần da màu nâu hạt dẻ, hoặc váy xếp ly màu nâu.

Phụ kiện đồng màu: Sử dụng túi xách, hoặc bốt màu nâu hạt dẻ để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục màu vàng bơ.

Gợi ý phối chất liệu: Kết hợp các chất liệu khác nhau như len, lụa, da để tăng thêm chiều sâu cho bộ đồ.

Xanh da trời nhạt & Nâu sôcôla: Cặp đôi hoài cổ và thanh lịch

Đây là sự kết hợp giữa tông màu lạnh và tông màu ấm, tạo nên vẻ ngoài vừa hiện đại vừa cổ điển.

Họa tiết chấm bi: Áo dài tay màu xanh nhạt với họa tiết chấm bi nâu là một lựa chọn hoàn hảo, dễ mặc và tôn dáng.

Gợi ý phối layering: Mặc áo khoác vest màu nâu bên ngoài áo len mỏng màu xanh nhạt.

Phụ kiện: Phụ kiện màu nâu như túi xách da sẽ kết hợp rất ăn ý với trang phục màu xanh nhạt.

Xanh lá cây oliu & Xanh da trời nhạt: Cặp đôi tươi mới và phóng khoáng

Cặp màu này gợi lên cảm hứng thiên nhiên, mang lại vẻ ngoài trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Phối với jeans: Sự kết hợp giữa áo len màu xanh oliu và quần jeans xanh nhạt là công thức đơn giản và hiệu quả nhất. Bạn có thể chọn áo len trễ vai điệu đà, áo len kẻ ngang, hoặc áo len trơn basic.

Tạo điểm nhấn bằng phụ kiện: Nếu diện cả cây xanh, bạn có thể dùng túi xách màu be hoặc nâu để trung hòa màu sắc.