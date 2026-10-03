ATVNCG 2026: FC của các Anh Tài 'làm mạnh' project, sẵn sàng ồn ở concert

Tại cuộc đua bình chọn của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG), cộng đồng Carrot từng có màn “đập vote” bá khí, mang về cho Anh Tài Jun Phạm hai “danh phận”: Anh Tài Ấm Áp và Anh Tài Truyền Cảm Hứng với tỉ lệ bình chọn lần lượt là 66,67% và 85,31%. Cuộc đua này phần nào minh chứng được sức mạnh của cộng đồng Carrot - một trong những fandom mạnh V-Pop hiện nay.

Với sự "đầu tư" của Vườn Carrot, Jun Phạm mang về hai danh hiệu: Anh Tài Truyền Cảm Hứng và Anh Tài Ấm Áp.

Mới đây, khi fanbase “Thuận” Buồm Xuôi Gió - All for Jun Phạm mở project Thuận Vân Phi Mã tiếp ứng concert ATVNCG 2026 D-1 và D-2, cộng đồng Carrot lại một lần nữa chứng tỏ “bá khí” khi chỉ trong vòng 57 phút đã góp quỹ được 98 triệu đồng, dù project ban đầu đề ra mốc mục tiêu là 90 triệu đồng.

Project "Thuận Vân Phi Mã" có 4 chặng chính, sẽ đóng quỹ vào ngày 15/10. Ảnh: "Thuận" Buồm Xuôi Gió.

Con số này khiến chính team thực hiện phải thốt lên: “Thiệt sự tụi mình chưa chuẩn bị kịp hình ảnh ăn mừng “donate” hoàn thành vì không nghĩ được mọi người đón nhận như vậy”. Trước sự hào hứng của các Carrot, “Thuận” Buồm Xuôi Gió sau đó đã nâng cấp hạng mục, tăng mốc quỹ lên 140 triệu đồng và hiện tại tiến độ đạt hơn 82%.

Project Thuận Vân Phi Mã được lấy cảm hứng từ ca khúc Trên Đất Mình và từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời, là lời chúc của các Carrot dành cho Jun Phạm: “Thuận theo mây gió, tung vó vượt qua mọi chông gai, tiến về phía trước bằng sức mạnh và niềm tin”.

Luôn đồng hành cùng Jun Phạm chinh phục mọi chông gai, Carrot đã sẵn sàng "ồn" tại concert ATVNCG 2026 D-1 và D-2. Ảnh: Jun Phạm.

Thuận Vân Phi Mã dự kiến có 4 chặng chính: Khai Mã - dựng booth check-in bên lề concert ATVNCG 2026; Phi Vân - tặng quà cho fan; Khải Hoàn - quảng bá trên màn LED và Vinh Quy - đầu tư cờ phướn tại The Global City. Hạn cuối đóng quỹ của project này là ngày 15/10.

Ngoài Jun Phạm, Thái Lê Minh Hiếu cũng là nghệ sĩ đứng đầu 2 bảng bình chọn Anh Tài Làm Mạnh và Anh Tài Được Yêu Thích với lượng bình chọn lần lượt là 54,45% và 51,06%.

Anh Tài Được Yêu Thích và Anh Tài Làm Mạnh gọi tên Thái Lê Minh Hiếu.

Hướng tới concert ATVNCG 2026 D-1 và D-2 tại TP.HCM, fansite Ánthesis và For.H (to.tlmh) - ngôi nhà chung của các Cục Cưng mê Thái Lê Minh Hiếu cũng đang gấp rút gọi vốn cho project Au Pays Des Merveilles.

Project "Au Pays Des Merveilles" do hai fansite Ánthesis và For.H bắt tay thực hiện. Clip: Ánthesis.

Project này đặt ra 3 mốc tiếp ứng: 40 triệu - 60 triệu - 70 triệu tương ứng với các hạng mục dựng booth, tiếp ứng đồ ăn, quảng bá LED. Đến hiện tại, quỹ của Au Pays Des Merveilles đã gần chạm mốc 50 triệu đồng.

Các mốc mục tiêu của project "Au Pays Des Merveilles". Ảnh: Ánthesis.

Cùng đồng hành gây quỹ với Ánthesis và For.H, một số Cục Cưng hiện đang “treo flag” với quà tặng là áo, card có chữ ký của Thái Lê Minh Hiếu, khăn bandana, sticker… để kêu gọi các fan tham gia “flag donate”, góp từng “bill” nhỏ để gộp thành một “bill” lớn và chuyển vào quỹ tiếp ứng.

Các fan "treo flag" để gom "bill" ủng hộ quỹ của project "Au Pays Des Merveilles". Ảnh: Chụp màn hình.

Lời mời gia nhập HANDONGWOO LOVERS CLUB - Câu lạc bộ dành cho những người yêu thích Hồ Đông Quan từ FC QUANderful là điều mà các fan của Tổng tài không thể bỏ lỡ.

Không chỉ tập trung vào concert ATVNCG 2026 D-1 và D-2, HANDONGWOO LOVERS CLUB đã lên danh sách các hoạt động tiếp ứng ở các sự kiện khác nhau có sự góp mặt của Hồ Đông Quan.

HANDONGWOO LOVERS CLUB – Câu lạc bộ dành cho những người yêu thích Hồ Đông Quan đang mở quỹ chuẩn bị cho hàng loạt sự kiện. Ảnh: QUANderful.

Quỹ của câu lạc bộ sẽ dành 60 triệu đồng dành cho việc vận hành fan booth và tiếp ứng đồ ăn tại concert ATVNCG 2026 sắp diễn ra.

Dù concert ATVNCG 2026 tại Hà Nội chưa có lịch chính thức, nhưng FC QUANderful đã lên kế hoạch dự trù dành ngân sách cho các hoạt động tiếp ứng tại D-3.

Fan đang chờ mong cuộc gặp với Hồ Đông Quan tại concert ATVNCG 2026 D-1 và D-2. Ảnh: Hồ Đông Quan.

Ngoài ra, HANDONGWOO LOVERS CLUB còn đặt mục tiêu góp quỹ 300 triệu đồng cho các hoạt động: quà tặng nghệ sĩ, tổ chức offline quy mô dành cho 200 khách, mở triển lãm, photobooth, từ thiện - sẽ được tổ chức trong thời gian tới.