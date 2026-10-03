Tinh Hà 'Say Hi': SECRET thắng lớn, khui 'sít rịt' giải thưởng The Hit Icon

Tại đêm công bố và trao giải của Tinh Hà “Say Hi”, The Hit Icon là giải thưởng dành cho ca khúc có lượt xem và nghe nổi bật nhất của chương trình. Những ứng viên cho hạng mục này lần lượt là: MRT, LAVIEM, Mưa Vội Phóng, Thế Giới Của Anh, SECRET. Đây đều là những “con tướng” thoát vòng cực mạnh.

Với 2,7 tỷ lượt nghe và xem trên mọi nền tảng, SECRET của team Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Cody Nam Võ và CONGB đã xuất sắc giành chiến thắng trong hạng mục này. Đây không phải là một kết quả bất ngờ với nhiều khán giả.

Chỉ riêng trên YouTube, phiên bản performance ca khúc này đã đạt 20 triệu lượt xem, trở thành một trong những bài hát tạo hiệu ứng mạnh mẽ nhất trong cả Vũ trụ “Say Hi”.

4 chủ nhân của SECRET chia sẻ cảm nhận sau khi giành giải THE HIT ICON.

SECRET là ca khúc nằm trong EP TRẠM ĐẾN EM của Liên quân Quang Hùng MasterD. Sau ca khúc Run To You và MRT với giai điệu lãng mạn, có phần đượm buồn, SECRET bỗng xuất hiện đúng nghĩa một “sít rịt”. Dù nối tiếp concept về những chuyến tàu tình yêu, ca khúc này kéo người nghe vào bầu không khí vui tươi, sôi động, hoàn toàn tương phản với phần trước đó của cả EP.

Sau khi trở thành The Hit Icon, SECRET được mang lên sân khấu của đêm công bố & trao giải với sự tham gia "quẩy" của cả 24 Anh Trai.

Bằng chính sự tương phản đó, SECRET đã biến cả trường quay Live stage 3 thành “vũ trường”. Trong phòng Tinh Hà, những Anh trai không tham gia tiết mục đều "đứng ngồi" không yên với những giai điệu "xập xình", bắt tai. Với khán giả theo dõi qua màn ảnh, âm hưởng bolero của ca khúc này vừa mang đến cảm giác "say xe", vừa nghe “cuốn” không thể dứt ra được.

Không chỉ gây chú ý bởi những con số trên các nền tảng nghe nhìn, SECRET còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ngay sau khi lên sóng, ca khúc nhanh chóng xuất hiện dày đặc trong các video ngắn, bản cover và những màn hưởng ứng của khán giả. Tiết mục từng đứng đầu mục video thịnh hành trên YouTube Việt Nam, đồng thời lọt vào bảng thịnh hành tại Australia và Đức, cho thấy sức hút của SECRET không chỉ gói gọn trong cộng đồng khán giả Việt.

Đặc biệt, giai điệu mang màu sắc bolero cùng phần điệp khúc bắt tai khiến SECRET liên tục được khán giả “bắt trend”, hát lại và biến tấu theo nhiều cách khác nhau. Ca khúc thậm chí được cover bằng nhiều ngôn ngữ, từ đó tiếp tục mở rộng vòng tròn người nghe và trở thành một trong những giai điệu có độ nhận diện đáng kể của Vũ trụ “Say Hi”.