Quán quân Tinh Hà 'Say Hi' Quang Hùng MasterD: Hành trình bước ra khỏi vùng an toàn

Chủ nhân ngôi vị Quán quân của chương trình Tinh Hà "Say Hi" chính thức gọi tên Quang Hùng MasterD với con số kỷ lục hơn 4 triệu lượt bình chọn từ khán giả. Trên sân khấu, nam nghệ sĩ không giấu được sự xúc động. Với Quang Hùng MasterD, cột mốc này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực tại Tinh Hà “Say Hi” mà còn trở thành nguồn động lực để anh tiếp tục theo đuổi đam mê và cống hiến cho khán giả.

Quang Hùng MasterD ví Tinh Hà "Say Hi" như một ngôi trường, nơi mà anh có cơ hội để học hỏi, hoàn thiện bản thân và tiếp tục phát triển xa hơn trên con đường nghệ thuật.

“Chiếc cúp trên tay Hùng như là một tấm bằng khen, Tinh Hà "Say Hi" chính là một ngôi trường để Hùng được rèn luyện, bù đắp những kỹ năng còn thiếu sót”, anh chia sẻ.

Quán quân Quang Hùng MasterD chia sẻ cảm nghĩ sau khi nhận giải.

Sau hành trình tại Anh Trai “Say Hi” 2024, Quang Hùng MasterD đã gặt hái được nhiều thành công và từng bước khẳng định dấu ấn riêng trên thị trường âm nhạc. Những thành tích này phần nào đặt lên vai nam nghệ sĩ kỳ vọng lớn khi anh tiếp tục bước vào một cuộc thi mới. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã chứng minh bản thân với hành trình nổi bật, liên tiếp tạo nên loạt sản phẩm âm nhạc dẫn đầu bảng xếp hạng cũng như tạo trend trên các nền tảng mạng xã hội.

Trở lại sân chơi Say Hi sau 2 năm, Quang Hùng MasterD liên tục được tin tưởng giao trọng trách đội trưởng, liên quân trưởng tại các Live stage. Những ca khúc có sự tham gia của nam nghệ sĩ, từ 50 Cuộc gọi nhỡ, Mộng Duyên đến Secret, đều nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành.

Đặc biệt, ca khúc SECRET còn mang về cho đội của anh giải thưởng The Hit Icon, ghi dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình của nam ca sĩ tại chương trình.

Chuỗi Top 1 trending của Quang Hùng MasterD tại Tinh Hà "Say Hi".

Dù ca khúc solo nhận về nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận Quang Hùng MasterD đã nỗ lực khai phá những màu sắc mới trong âm nhạc và có một hành trình Tinh Hà “Say Hi” trọn vẹn, nhiều dấu ấn. Từ những sân khấu trong vai trò đội trưởng đến các thử nghiệm mới trong âm nhạc, nam nghệ sĩ cho thấy sự nghiêm túc, cầu tiến và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân.

Qua hành trình này, Quang Hùng MasterD tiếp tục cho thấy hình ảnh một người nghệ sĩ luôn hết mình với nghề, không ngại bước ra khỏi vùng an toàn và kiên định tiến về phía trước.

Nhóm Nhạc Toàn Năng - Anh Trai “Best 5” cũng chính thức được thành lập với sự góp mặt của Quang Hùng MasterD, Dương Domic, CONGB, buitruonglinh và CAPTAIN BOY.