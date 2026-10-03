Jang Won Young (IVE) 'lột xác' đầy quyến rũ tại Pháp

Jang Won Young mới đây đã gây chú ý với màn biến hóa đầy bất ngờ tại Paris, Pháp. Theo đó, sau khi hoàn thành lịch trình tại show diễn Dior, nữ thần tượng IVE rũ bỏ hình ảnh nàng công chúa thanh lịch để trở thành một cô gái quyến rũ và nổi bật.

Cụ thể, Jang Won Young đăng tải loạt ảnh được chụp tại Paris cùng dòng trạng thái bằng tiếng Anh: “Show’s over. In my party girl era” (Tạm dịch: Show diễn kết thúc rồi. Tôi đang ở kỷ nguyên 'party girl'). Trong những hình ảnh mới, nữ thần tượng diện một chiếc váy mini màu đen với chất liệu lấp lánh, tạo hiệu ứng bắt sáng nổi bật.

Jang Won Young mới đây đã đăng tải loạt ảnh được chụp tại Paris.

Khác với hình ảnh nữ tính, thanh lịch thường thấy, Jang Won Young kết hợp thiết kế này với trang sức cầu kỳ và giày cao gót, hoàn thiện phong cách quyến rũ, trưởng thành. Nữ thần tượng tạo nhiều dáng giữa khung cảnh Paris về đêm, đặc biệt thu hút sự chú ý khi đứng bên cửa sổ với tháp Eiffel hiện lên phía xa.

Ánh đèn lung linh của Paris hòa cùng diện mạo nổi bật của Jang Won Young tạo nên những khung hình không khác một bộ ảnh thời trang. Nếu tại show Dior, nữ thần tượng gây ấn tượng với vẻ ngoài thanh lịch thì trong loạt ảnh sau đó, cô lại thể hiện hình ảnh phóng khoáng và có phần táo bạo hơn.

Ánh đèn lung linh của Paris hòa cùng diện mạo nổi bật của Jang Won Young tạo nên những khung hình không khác một bộ ảnh thời trang.

Những khoảnh khắc được chụp tại hành lang khách sạn cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Jang Won Young thực hiện một số tạo dáng cá tính, trong đó có lúc chống tay vào tường và nhấc một chân lên cao, sau đó thả dáng tự nhiên khi bước đi dọc hành lang. Sự thay đổi hình ảnh của nữ thần tượng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trước đó, ngày 29/9, Jang Won Young đã tham dự show diễn giới thiệu bộ sưu tập Dior Xuân/Hè 2027 tại vườn Tuileries, Paris. Đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện tại một show Dior kể từ khi được lựa chọn làm đại sứ thương hiệu, vì vậy sự góp mặt của nữ thần tượng nhận được nhiều chú ý.

Những khoảnh khắc được chụp tại hành lang khách sạn cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tại sự kiện, Jang Won Young còn có dịp gặp gỡ Jisoo (BLACKPINK), cũng là đại sứ của Dior. Hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc hai nữ thần tượng vui vẻ chào hỏi nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Sau thời gian hoạt động với tư cách đại sứ Miu Miu, Jang Won Young gần đây bắt đầu hành trình mới cùng Dior. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức về việc hợp đồng giữa cô và Miu Miu đã kết thúc hay chưa.

Trong thời gian tới, Jang Won Young sẽ tiếp tục cùng IVE trở lại đường đua K-pop. Nhóm dự kiến phát hành mini album mới Looks Can Kill vào ngày 26/10.