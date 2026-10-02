Nayeon (TWICE) 'khuấy động' tháng Mười bằng không khí đậm chất Brazil

Ca khúc Bye Bye Inhibitions đã được phát hành vào lúc nửa đêm ngày 2/10 (theo giờ địa phương của từng khu vực) trên các nền tảng âm nhạc lớn tại Hàn Quốc và quốc tế.

Đây là một ca khúc thuộc thể loại dance-pop, với giai điệu bắt tai và phong cách sản xuất đậm chất lễ hội, kết hợp giữa chất nhạc sôi động khuấy đảo sàn nhảy toàn cầu của Alok cùng giọng hát trau chuốt và phong thái tự tin của Nayeon. Lời bài hát truyền tải thông điệp về việc tận hưởng khoảnh khắc hiện tại và rũ bỏ mọi sự e ngại, gò bó.

Alok từng biểu diễn ca khúc này lần đầu tại lễ hội Rock in Rio ở Brazil, vào tháng 9/2026. Việc giọng hát của Nayeon vang lên trong màn trình diễn đó đã tạo nên sự háo hức lớn cho người hâm mộ trên toàn thế giới trước khi bài hát chính thức ra mắt.

Bên cạnh đó, Nayeon cũng rất bận rộn với các hoạt động cá nhân, bao gồm việc ra mắt kênh YouTube riêng mang tên 'IM NAYEON' và tổ chức sự kiện mừng sinh nhật dành cho người hâm mộ mang tên 'Bunny's Farm'. Nhóm TWICE cũng sẽ tổ chức sự kiện '2026 TWICE FAN PARTY ONCE UPON A THRI11' vào ngày 17/10, với ba suất diễn.