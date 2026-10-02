Thân hình gầy gò đáng lo của Sana (TWICE)

Sana (TWICE) khiến người hâm mộ quốc tế chú ý khi khoe vóc dáng mảnh mai đến khó tin trong loạt ảnh chụp tại Milan, Italy - nơi cô có mặt để tham dự Tuần lễ thời trang.

Cụ thể, ngày 1/10, Sana đăng tải nhiều hình ảnh tại Milan trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái ngắn gọn. Trong loạt ảnh mới, nữ thần tượng diện áo blazer may đo oversized tông xám kết hợp chân váy micro mini, tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa thanh lịch.

Sana (TWICE) khiến người hâm mộ quốc tế chú ý khi khoe vóc dáng mảnh mai đến khó tin trong loạt ảnh chụp tại Milan, Italy.

Sana để tóc dài thẳng tự nhiên, khi tựa vào lan can trên đường phố hoặc tranh thủ chụp lại hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa kính máy bán hàng tự động. Những khoảnh khắc đời thường mang đến cho nữ thần tượng vẻ ngoài thoải mái nhưng vẫn đậm chất thời trang.

Đáng chú ý nhất là đôi chân dài và thon gọn của Sana lộ rõ bên dưới chiếc áo khoác dáng rộng. Phần bắp chân mảnh mai khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý. Đôi boots cao cổ cô diện thậm chí còn để lại khoảng trống ở phần miệng giày, càng làm nổi bật vóc dáng thanh mảnh của nữ thần tượng.

Hình ảnh Sana biến đường phố Milan thành một “studio thời trang” nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ quốc tế. Một số bình luận cho rằng đường nét đôi chân của cô “trông như không có thật”. Một số ý kiến khác lại bày tỏ sự lo lắng trước vóc dáng quá mảnh mai, thậm chí có phần gầy gò của Sana.

Hình ảnh Sana biến đường phố Milan thành một “studio thời trang” nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ quốc tế.

Bên cạnh hoạt động thời trang, Sana cùng TWICE vừa trải qua một trong những hành trình lưu diễn quy mô lớn nhất trong sự nghiệp. Bắt đầu từ tháng 7/2025 tại Inspire Arena ở Incheon và kết thúc tại KSPO Dome ở Songpa, Seoul, nhóm thực hiện world tour kéo dài khoảng một năm, đi qua 44 khu vực tại châu Á, châu Đại Dương, Bắc Mỹ và châu Âu với tổng cộng 81 đêm diễn.

Trong hành trình này, TWICE trở thành nghệ sĩ quốc tế đầu tiên tổ chức concert riêng tại Sân vận động Quốc gia Tokyo, đồng thời là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên biểu diễn tại Kai Tak Stadium ở Hong Kong. Nhóm cũng thu hút khoảng 550.000 khán giả tại Bắc Mỹ và 640.000 khán giả tại Nhật Bản, liên tiếp thiết lập những cột mốc về lượng khán giả đối với một nhóm nhạc nữ K-pop.