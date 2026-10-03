Đấu Trường Sinh Tử trở lại, mang tới giải đấu rực rỡ và đáng sợ nhất loạt phim

Phần phim mới Đấu Trường Sinh Tử: Bình Minh Ngày Chiêu Quân (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) dự kiến ra rạp Việt Nam vào ngày 20/11, cùng thời điểm với khu vực Bắc Mỹ. Phim lấy bối cảnh 24 năm trước những sự kiện của loạt phim gốc, xoay quanh kỳ Đấu trường Sinh tử lần thứ 50 - hay còn gọi là Huyết trường Tứ phân lần thứ 2.

Để kỷ niệm dịp này, Capitol ban hành luật chơi đầy khốc liệt: Mỗi Quận sẽ phải cống nạp 4 vật tế thay vì 2 như trước đây, nâng tổng số vật tế tham gia trận chiến sinh tử lên 48. Bốn đại diện của Quận 12 tham gia Đấu trường Sinh tử lần thứ 50 là Wyatt Callow, Louella McCoy, Maysilee Donner - chủ nhân của chiếc ghim hình Chim húng nhại, và cuối cùng là Haymitch Abernathy - người duy nhất từng chiến thắng trong lịch sử đấu trường khốc liệt này, trước khi Katniss và Peeta xuất hiện.

Haymitch Abernathy - người từng chiến thắng trong lịch sử đấu trường khốc liệt này.

Trong phần phim mới, khán giả sẽ được chứng kiến hành trình Haymitch sống sót giữa đấu trường đẫm máu bằng sự mưu trí của mình, đồng thời khám phá những biến cố chấn thương tâm lý đã biến anh thành một người đàn ông nghiện ngập, cay nghiệt như chúng ta đã biết khi xem loạt phim The Hunger Games.

Đấu trường rực rỡ cỏ hoa ẩn chứa nhiều cạm bẫy đáng sợ.

Ngay từ khi ra mắt những hình ảnh đầu tiên, Đấu Trường Sinh Tử: Bình Minh Ngày Chiêu Quân gây ấn tượng mạnh mẽ với khung cảnh Đấu trường rực rỡ cỏ hoa và ngập tràn ánh nắng. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp đầy nên thơ đó, rất nhiều sinh vật kịch độc cùng những cái bẫy đáng sợ đã được giăng sẵn để đoạt mạng các vật tế bất cứ lúc nào.

Sự khốc liệt của đấu trường được thể hiện qua lời bình của nhân vật Haymitch, “Chưa từng có bất cứ ai chiến thắng đấu trường này. Chỉ có người sống sót. Không có người chiến thắng.”