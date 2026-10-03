Tình hình hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh đang thu hút sự quan tâm khi thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe và công việc được phía liên hệ của nữ diễn viên cập nhật. Sau một thời gian hạn chế xuất hiện, cô đã hoàn thành một cuộc kiểm tra sức khỏe chuyên sâu và được cho biết đang trong trạng thái hồi phục ổn định. Hiện Triệu Lệ Dĩnh chủ yếu nghỉ ngơi, điều chỉnh theo hướng dẫn của bác sĩ và chưa có kế hoạch chính thức trở lại đoàn phim.

Sự việc bắt đầu gây chú ý vào ngày 25/8, khi Triệu Lệ Dĩnh dự kiến tham gia một hoạt động livestream thương hiệu tại Hàng Châu. Tuy nhiên, ngay trước giờ xuất hiện, nữ diễn viên bất ngờ cảm thấy không khỏe và không thể tiếp tục lịch trình. Phía Triệu Lệ Dĩnh sau đó đăng thông báo xin lỗi khán giả, cho biết cô không thể hoàn thành hoạt động và ê kíp đã khẩn cấp trao đổi với thương hiệu để đưa ra quyết định hủy chương trình.

Triệu Lệ Dĩnh hiện ưu tiên nghỉ ngơi và điều chỉnh sức khỏe sau thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Theo những thông tin được truyền thông đăng tải sau sự việc, Triệu Lệ Dĩnh đã có mặt tại địa điểm tổ chức nhưng tình trạng cơ thể không cho phép cô lên sân khấu. Người dẫn chương trình cũng cho biết nữ diễn viên từng cố gắng nghỉ ngơi và điều chỉnh trong xe trước khi quyết định đi kiểm tra y tế. Một số nguồn tin dẫn lại kết quả được cho là hạ đường huyết nghiêm trọng kèm rối loạn điện giải, tuy nhiên đây không phải thông tin được công bố chi tiết trong thông báo chính thức của phòng làm việc.

Sau sự cố, Triệu Lệ Dĩnh gần như không xuất hiện công khai trong các hoạt động nghệ thuật. Đến cuối tháng 9, phía liên hệ của nữ diễn viên mới cập nhật rằng cô đã thực hiện một cuộc kiểm tra sức khỏe tương đối toàn diện và chuyên sâu, đồng thời cho biết tình trạng hiện tại đã hồi phục ổn định. Đây là thông tin đáng chú ý trong bối cảnh người hâm mộ liên tục quan tâm đến lý do cô tạm dừng công việc trong thời gian qua.

Sau sự cố, nữ diễn viên thực hiện kiểm tra sức khỏe và được phía liên hệ cho biết tình trạng hiện tại đã hồi phục ổn định.

Về công việc, Triệu Lệ Dĩnh chưa đóng cửa với điện ảnh và truyền hình. Theo cập nhật mới nhất, nữ diễn viên vẫn đang đọc kịch bản và cân nhắc những dự án phù hợp, nhưng hiện chưa có kế hoạch vào đoàn phim. Các lịch trình tiếp theo sẽ được sắp xếp dựa trên quá trình hồi phục thay vì chạy theo một mốc thời gian cố định.

Việc Triệu Lệ Dĩnh tạm thời giảm nhịp làm việc cũng gây chú ý bởi cô vốn là một trong những nữ diễn viên có lịch trình hoạt động liên tục trong nhiều năm. Từ Lục Trinh truyền kỳ, Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt đến Sở Kiều truyện và Minh Lan truyện, cô từng liên tục xuất hiện trong những dự án có sức ảnh hưởng lớn. Những năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh cũng chủ động mở rộng phạm vi diễn xuất sang những nhân vật có chiều sâu và màu sắc hiện thực hơn.

Từ Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện đến Minh Lan truyện, Triệu Lệ Dĩnh từng ghi dấu qua nhiều vai diễn nổi bật trên màn ảnh Hoa ngữ.

Đáng chú ý, bước chuyển này từng được thể hiện rõ qua vai Hứa Bán Hạ trong Gió thổi Bán Hạ. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục ghi dấu trên màn ảnh rộng với vai diễn trong Điều thứ 20 và giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải Bách Hoa. Theo thông tin hồ sơ diễn viên được iQIYI tổng hợp, cô cũng từng nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc tại giải Phi Thiên và giải Nữ chính xuất sắc tại giải Kim Ưng nhờ vai Hứa Bán Hạ.

Năm 2026, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục xuất hiện trong Chuyện lớn nơi thành nhỏ, qua đó duy trì hướng phát triển thiên về những câu chuyện đời sống và nhân vật có chiều sâu. Việc lựa chọn kịch bản trong giai đoạn hiện tại vì thế được khán giả đặc biệt quan tâm, nhất là khi nữ diễn viên không còn cần duy trì tần suất xuất hiện dày đặc như giai đoạn đầu sự nghiệp.

Nữ diễn viên vẫn duy trì việc lựa chọn kịch bản trong thời gian nghỉ ngơi, cho thấy cô chưa có ý định rời màn ảnh.

Trong thời gian Triệu Lệ Dĩnh nghỉ ngơi, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều suy đoán về tình trạng sức khỏe và những chấn thương trong quá khứ của cô. Một số nguồn truyền thông nhắc lại các thông tin liên quan đến chấn thương từng được cho là xảy ra trong quá trình đóng phim, nhưng hiện không có xác nhận chính thức rằng những vấn đề này là nguyên nhân của tình trạng sức khỏe gần đây. Vì vậy, những suy đoán về bệnh cũ hoặc chấn thương tái phát vẫn chỉ nên được xem là thông tin chưa được xác nhận.

Điều được xác nhận rõ ràng nhất lúc này là Triệu Lệ Dĩnh đang ưu tiên nghỉ ngơi và chưa trở lại đoàn phim. Việc cô vẫn đọc kịch bản cho thấy nữ diễn viên chưa có ý định rời màn ảnh, mà đang chủ động điều chỉnh nhịp làm việc để chuẩn bị cho những dự án tiếp theo.

Thời điểm trở lại màn ảnh của Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa được xác định, trong khi người hâm mộ tiếp tục chờ đợi những dự án tiếp theo của nữ diễn viên.

Sau gần hai thập niên hoạt động nghệ thuật, Triệu Lệ Dĩnh hiện đứng trước một giai đoạn khá khác so với những năm liên tục phủ sóng màn ảnh. Khán giả có thể chưa biết chính xác dự án tiếp theo của cô là gì, nhưng với những thông tin mới nhất, điều được quan tâm trước mắt vẫn là quá trình hồi phục và thời điểm nữ diễn viên cảm thấy sẵn sàng trở lại.