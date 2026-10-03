Tân Miss Universe Vietnam 2026: Quán quân quốc tế, từng đóng phim giờ vàng VTV

Vượt qua 27 người đẹp, Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 đêm 2/10. Chiến thắng này đánh dấu màn trở lại của cô sau hai năm giành danh hiệu Á hậu 1 tại chính cuộc thi này.

Khoảnh khắc đăng quang của Nguyễn Quỳnh Anh.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999 tại Hà Nội. Cô cao 1m75, số đo ba vòng 82-63-90 cm. Cô mang nét đẹp đậm chất Á Đông với mái tóc đen dài, gương mặt góc cạnh.

Tân Hoa hậu từng theo học ngành Quản trị nhân lực tại Đại học Công đoàn Hà Nội nhưng tạm dừng sau một năm. Sau đó, cô chuyển vào TP.HCM, theo học tại Cao đẳng Du lịch Sài Gòn.

Trước khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, Nguyễn Quỳnh Anh không phải gương mặt xa lạ với khán giả. Cô hoạt động nhiều năm trong làng thời trang, có thành tích cao tại một số cuộc thi người mẫu trong nước lẫn quốc tế.

Quỳnh Anh được biết đến khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018. Năm 2019, cô lọt Top 10 Face of Asia tại Asia Model Festival. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2021 khi Quỳnh Anh trở thành Quán quân cuộc thi quốc tế Supermodel Me. Chiến thắng tại một cuộc thi quốc tế mở ra nhiều cơ hội cho người đẹp.

Năm 2024, mỹ nhân sinh năm 1999 trở thành Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Người chiến thắng cuộc thi này là Kỳ Duyên

Sau khi có danh hiệu Á hậu, Quỳnh Anh trở thành cái tên đắt show thời trang trong nước. Với sắc vóc nổi trội, cô được nhiều nhãn hàng, nhà thiết kế lựa chọn.

Không chỉ hoạt động trên sàn diễn, cô còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại Model Kid Vietnam, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn các người mẫu nhí.

Quỳnh Anh cũng từng làm diễn viên. Cô vào vai Thanh Hương trong phim “Lời hứa đầu tiên” phát trên sóng giờ vàng VTV đầu năm 2026.

Gần đây nhất, Quỳnh Anh xuất hiện trong phim điện ảnh “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh” với vai diễn nhỏ.

Về đời tư, nàng hậu đang hẹn hò với Neyun (Bùi Mạnh Nguyên), TikToker có hơn 1,5 triệu người theo dõi.

Dự kiến Quỳnh Anh sẽ đi Puerto Rico tham gia cuộc thi Miss Universe lần thứ 75 vào tháng 11 tới.