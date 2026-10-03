Nghệ sĩ Vân Dung đón tin mừng ở tuổi 51

Nghệ sĩ Vân Dung là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Bắc. Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì công việc ở nhiều lĩnh vực, trong đó điện ảnh trở thành một dấu ấn mới trong những năm gần đây.

Sắp tới, Vân Dung tiếp tục trở lại rạp với Án Mạng Karaoke. Đây là dự án do Hoàng Lê đạo diễn, có sự tham gia của Đoàn Thiên Ân, Đại Nghĩa, Thanh Sơn, Trịnh Thảo, Tiểu Bảo Quốc và Vân Dung. Trong phim, nữ nghệ sĩ đảm nhận vai bà Thủy, một nhân vật giữ vị trí quan trọng trong vụ án trung tâm của câu chuyện.

Những tín hiệu tích cực từ Án Mạng Karaoke đang mở ra thêm kỳ vọng cho lần trở lại màn ảnh rộng của Vân Dung ở tuổi 51.

Trước ngày chính thức ra rạp, Án Mạng Karaoke đã nhận được sự quan tâm nhất định trên mạng xã hội. Bộ phim lọt top 5 phim Việt chiếm sóng mạng xã hội trong tuần qua, với hơn 4.900 lượt thảo luận và 176.000 lượt tương tác. Chỉ số cảm xúc của tác phẩm đạt 94,4%, qua đó cho thấy mức độ quan tâm và phản hồi tích cực của cộng đồng mạng dành cho dự án.

Án Mạng Karaoke dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 30/10/2026. Nội dung xoay quanh một nhóm người cùng tìm đến một homestay biệt lập trên núi với mong muốn tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi, "chữa lành". Tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng trở nên bất thường khi bà Thủy (Vân Dung), người có niềm đam mê karaoke, bất ngờ bị sát hại. Từ một chuyến đi tìm sự bình yên, những người có mặt tại homestay phải đối diện với một vụ án mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành nghi phạm.

Sau cái chết của bà Thủy, Tâm (Đoàn Thiên Ân) cùng thầy Tuệ Giác (Đại Nghĩa) bắt đầu lần theo các dấu vết để tìm ra hung thủ. Quá trình điều tra đồng thời hé lộ mối quan hệ giữa nạn nhân với những người có mặt tại homestay. Những lời khai khác nhau cùng các tình tiết bất thường khiến vụ án ngày càng trở nên phức tạp.

Vân Dung thủ vai bà Thủy trong phim.

Bộ phim kết hợp yếu tố trinh thám với hài hước và giật gân, lấy những mâu thuẫn tưởng chừng đời thường làm điểm khởi đầu cho vụ án. Tiếng karaoke vốn quen thuộc trong sinh hoạt trở thành một chi tiết quan trọng của câu chuyện, gắn với nhân vật bà Thủy và những xung đột giữa các nhân vật.

Trailer cũng hé lộ hiện trường vụ án với nhiều chi tiết đặc biệt. Bà Thủy được phát hiện tử vong với vết cắt ở cổ và chiếc micro nằm trong miệng. Cùng với đó, các nhân vật lần lượt để lộ những mối quan hệ, mâu thuẫn và bí mật riêng, khiến hành trình tìm ra hung thủ càng trở nên khó đoán.

Trước dự án mới, nghệ sĩ Vân Dung đã có ba phim điện ảnh đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng. Quỷ Cẩu thu hơn 108 tỷ đồng, Quỷ Nhập Tràng đạt khoảng 149 tỷ đồng, trong khi Quỷ Nhập Tràng 2 ghi nhận khoảng 134 tỷ đồng. Tổng doanh thu của ba tác phẩm vào khoảng 391 tỷ đồng.

Những con số này tạo nên dấu ấn nổi bật trong hành trình điện ảnh của Vân Dung. Với Án Mạng Karaoke, cô tiếp tục xuất hiện trong một tác phẩm mang màu sắc trinh thám - giật gân, đồng thời đảm nhận nhân vật trực tiếp liên quan đến vụ án. Việc bộ phim sớm lọt top 5 phim Việt được thảo luận nhiều trên mạng xã hội mang đến tín hiệu tích cực cho lần trở lại màn ảnh rộng của nữ nghệ sĩ ở tuổi 51.