IU lo lắng cho người hâm mộ

Một video có tiêu đề Ultimate Successful Fan (Người hâm mộ thành công viên mãn) đã được đăng tải trên kênh YouTube Jindol. Trong video, IU cùng hai nhà sáng tạo nội dung là Jindol và Hidi thảo luận về văn hóa người hâm mộ, các sản phẩm lưu niệm (merchandise) chính thức và thẻ ảnh (photo card).

Trong buổi trò chuyện, IU đã chia sẻ nỗi băn khoăn của mình sau khi biết rằng người hâm mộ thường rất hào hứng đón nhận các sản phẩm đa dạng được phát hành. Cô giải thích rằng khi việc phát hành album diễn ra cùng lúc với các buổi hòa nhạc và đợt đăng ký thành viên cho câu lạc bộ người hâm mộ chính thức (khóa thứ 9), người hâm mộ sẽ phải đối mặt với việc chi tiêu dồn dập. Cô bày tỏ quan điểm: "Dù thế nào đi nữa, chẳng phải đó là tình huống mà mọi người phải chi rất nhiều tiền cho nhiều khoản khác nhau sao?" và nói thêm: "Tôi thực sự mong người hâm mộ chỉ chọn những món đồ mà họ thực sự yêu thích".

IU thậm chí còn chia sẻ thêm: "Tôi từng đề xuất rằng: Vậy thì hãy giảm bớt số lượng sản phẩm phát hành đi". Cô giải thích rằng, mình đã cân nhắc việc cắt giảm số lượng sản phẩm chính thức để giảm bớt gánh nặng tài chính cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, Hidi, một người hâm mộ lâu năm, đã phản hồi: "Chị định cắt giảm ngay lúc này sao? Việc lựa chọn và cân đối chi tiêu là trách nhiệm của chúng tôi mà," qua đó nhấn mạnh rằng, quyền tự do lựa chọn sản phẩm nên thuộc về người hâm mộ.

Hidi nói thêm rằng, việc mua các sản phẩm lưu niệm hay vé hòa nhạc thường mang lại nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống hằng ngày. Việc nghĩ đến những món đồ mong muốn hay các buổi biểu diễn sắp tới khiến người hâm mộ tự nhủ: "Mình cần phải làm việc chăm chỉ hơn", qua đó cho thấy việc chi tiêu của người hâm mộ cũng đóng vai trò như một nguồn động lực cá nhân.

IU cũng thú thật rằng, các bộ sản phẩm "Season's Greetings" (ấn phẩm chào năm mới) được phát hành hằng năm cũng là một điều khiến cô băn khoăn. Cô lý giải rằng, nếu "Season's Greetings" được phát hành cùng thời điểm với đợt quảng bá album, người hâm mộ có thể cảm thấy bắt buộc phải mua cả hai. IU chia sẻ rằng, cô đã thảo luận vấn đề này với công ty quản lý và thậm chí từng cân nhắc việc bỏ qua "Season's Greetings" trong một năm. Cô cũng thẳng thắn chia sẻ về những suy nghĩ thay đổi dần theo thời gian của mình đối với thẻ ảnh (photo card), một lý do chính khiến người hâm mộ mua nhiều bản sao của cùng một album.

IU thừa nhận rằng, trước đây, cô khó lòng hiểu được văn hóa sưu tầm nhiều bản sao album chỉ để lấy thẻ ảnh. Cô nhớ lại mình từng nghĩ rằng, nếu cô đăng ảnh selfie lên mạng xã hội, cộng đồng người hâm mộ hay các nền tảng dành cho fan, thì người hâm mộ hoàn toàn có thể tự in những bức ảnh đó ra. Tuy nhiên, theo IU, cô đã hoàn toàn thấu hiểu tâm tư của những người hâm mộ muốn sưu tầm thẻ ảnh (photocard). Cô công nhận đây là một hoạt động ý nghĩa của người hâm mộ và cho biết, mình hiện đã hoàn toàn chấp nhận cũng như ủng hộ việc này.

Dẫu vậy, cô thừa nhận, việc xác định xem người hâm mộ thích những bức ảnh selfie đăng trên mạng xã hội hơn hay thích thẻ ảnh vật lý hơn, vẫn là một câu hỏi khó.