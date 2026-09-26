Đầu Xuân Tươi Sáng: Khán giả bức xúc vì một câu nói liên quan đến Tỉnh Bách Nhiên

Đầu Xuân Tươi Sáng phát sóng quá thành công đã khiến nhiều khán giả yêu thích hai nhân vật Loan Niệm và Thượng Chi Đào. Dù biết rằng diễn viên Tỉnh Bách Nhiên đã có bạn gái là siêu mẫu Lưu Văn, nhiều người vẫn cứ muốn ghép đôi Tỉnh Bách Nhiên với Tôn Thiên.

Khán giả vẫn chưa quên được cặp đôi chính của Đầu Xuân Tươi Sáng.

Những ngày vừa qua, Tỉnh Bách Nhiên liên tục đi sự kiện cùng Lưu Văn, lại càng khiến cư dân mạng chú ý. Đỉnh điểm là tại concert của Lý Vinh Hạo, nam ca sĩ đã giới thiệu “Anh chàng Luke mà các bạn yêu quý và người phụ nữ đặc biệt của anh ấy, Lưu Văn đều có mặt tại đây”.

Tỉnh Bách Nhiên tới xem concert của Lý Vinh Hạo.

Một câu giới thiệu tưởng như không có gì lại thổi bùng lên làn sóng giận dữ của fan phim Đầu Xuân Tươi Sáng. Lý do là Luke là tên tiếng Anh của Loan Niệm trong phim, và Luke thì luôn gắn liền với Flora (Thượng Chi Đào). Còn ngoài đời, diễn viên Tỉnh Bách Nhiên mới hạn hò với Lưu Văn. Việc Lý Vinh Hạo ghép đôi Luke với Lưu Văn tưởng như một câu nói vui nhưng lại bị xem là kém tinh tế, lẫn lộn giữa phim và đời thực.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn trong show thời trang mới diễn ra.

Thời gian qua, những người yêu thích cặp đôi Loan Niệm - Thượng Chi Đào đã rất nhạy cảm với các tin tức, hình ảnh liên quan đến Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn. Nhiều người bức xúc vì chuyện tình cảm cá nhân của Tỉnh Bách Nhiên phủ sóng mạng xã hội khi Đầu Xuân Tươi Sáng đang chiếu, làm ảnh hưởng đến cảm xúc của khán giả. Bản thân Tỉnh Bách Nhiên sau sự cố này cũng bị mang tiếng là đi cùng bạn gái ngoài đời nhưng vẫn mượn danh Loan Niệm để gây chú ý.

Tất nhiên, không ít khán giả trung lập cho rằng đây là câu nói vui của Lý Vinh Hạo. Bản thân Tỉnh Bách Nhiên vẫn rạch ròi phim và đời, cũng rất lịch sự khi tránh nhắc tới bạn gái Lưu Văn khi quảng bá tuyên truyền cho Đầu Xuân Tươi Sáng. Còn bây giờ khi phim đã hết, Tỉnh Bách Nhiên hay Tôn Thiên đều quay về với cuộc sống đời thường thì nam diễn viên đi cùng bạn gái cũng là chuyện dễ hiểu.