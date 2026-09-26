Danis Nguyễn tự nhận vẫn chỉ là 'búp măng non' dù đóng vai ông trùm

Danis Nguyễn, tên thật Nguyễn Đặng Hải Thiên, được biết đến với nhiều vai trò như nghệ sĩ xăm, họa sĩ và giám đốc mỹ thuật. Dù từng xuất hiện với vai diễn khách mời trong Em chưa 18, phim điện ảnh trăm tỷ đầu tiên của Việt Nam, nhưng gần 10 năm sau, Danis Nguyễn mới chính thức bước chân vào điện ảnh với vai diễn Định Quốc Công Nguyễn Bặc trong Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh và tiếp tục trở lại đầy bất ngờ trong Trại buôn người.

Trong phim, Danis Nguyễn đảm nhận vai Mao Đại, nhân vật thuộc tuyến phản diện và có màu sắc hoàn toàn khác so với những hình ảnh mà anh từng thể hiện trước đó. Mao Đại không phải kiểu nhân vật chỉ được xây dựng bằng vẻ ngoài dữ dằn. Đằng sau sự lạnh lùng và tàn nhẫn là một con người đã quen với thế giới tội phạm, nơi những hành vi vốn được xem là bất thường lại trở thành điều diễn ra hàng ngày. Danis Nguyễn cho biết: "Để thể hiện một nhân vật như vậy, diễn viên không thể chỉ dựa vào tạo hình. Cách nhìn, ánh mắt, giọng nói, tư thế hay từng phản ứng nhỏ đều góp phần tạo nên cảm giác về nhân vật". Với Danis Nguyễn, đây cũng là cơ hội để anh tiếp tục khám phá tuyến phản diện – dạng vai từng xuất hiện trong hành trình điện ảnh của nam nghệ sĩ nhưng mỗi lần lại mang một màu sắc khác nhau.

Danis Nguyễn trở thành ông trùm hắc ám trong "Trại buôn người". (Ảnh: Vũ Toàn)

Danis Nguyễn từng ví mình như một “búp măng non” khi bước vào điện ảnh. Cách gọi này khá thú vị bởi xét về tuổi nghề, anh không phải một người mới. Nhưng xét riêng với diễn xuất, nam nghệ sĩ vẫn giữ tâm thế học hỏi như một người bắt đầu. Anh không xuất phát từ một trường đào tạo diễn viên và cũng không bước vào màn ảnh khi còn ở độ tuổi đôi mươi. Danis Nguyễn mang theo vốn sống của một người đã nhiều năm hoạt động nghệ thuật để bắt đầu một chương mới. Đó có lẽ cũng là điều giúp Danis Nguyễn tránh được áp lực phải chứng minh bản thân quá sớm. Anh đã có một con đường riêng trong hành trình nghệ thuật, vì vậy, điện ảnh không phải chiếc phao để anh tìm kiếm danh tiếng mà là một không gian sáng tạo mới mà anh muốn khám phá. Sau nhiều năm làm việc với hình ảnh và đường nét, diễn xuất cho phép Danis Nguyễn tiếp tục kể chuyện nhưng bằng một phương thức khác.

Nếu một hình xăm có thể lưu giữ ký ức của một con người, thì một vai diễn lại cho phép người nghệ sĩ sống trong câu chuyện của một nhân vật trong một khoảng thời gian nhất định. Sự khác biệt ấy cũng chính là thử thách hấp dẫn đối với Danis Nguyễn.

Danis Nguyễn và Quách Ngọc Ngoan có sự kết hợp đặc biệt trong 'bom tấn' tháng 9.