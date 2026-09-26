Mẹ đơn thân U40 là ca sĩ tuổi teen nổi tiếng một thời, ngày càng nóng bỏng, được chồng doanh nhân kém 10 tuổi si mê

Thu Thuỷ là một trong những nữ ca sĩ gắn liền với ký ức thanh xuân của thế hệ khán giả 9X. Bắt đầu đi hát từ nhỏ, cô từng là thành viên của Mây Trắng, sau đó gia nhập H.A.T - nhóm nhạc nữ từng tạo được tiếng vang với những giọng ca được yêu thích vào thời điểm đó.

Sau khi rời H.A.T, Thu Thuỷ hoạt động solo và tiếp tục tạo dấu ấn với nhiều ca khúc như Sao Em Vẫn Yêu, Lời Chia Tay Dễ Nói Thế Sao Anh, Microphone, Think Of You, Có Bao Giờ Anh Biết...

Từ giữa những năm 2000, nữ ca sĩ liên tục phát hành các sản phẩm âm nhạc, xây dựng hình ảnh trẻ trung, ngọt ngào. Năm 2006, album đầu tay Con Đường Tôi Đi được phát hành, đánh dấu chặng đường hoạt động solo của Thu Thuỷ.

Những năm sau đó, cô vẫn duy trì việc phát hành sản phẩm âm nhạc, đi diễn và tham gia các chương trình phù hợp. Tuy nhiên, so với thời kỳ đỉnh cao, những năm gần đây Thu Thuỷ không còn hoạt động với tần suất dày đặc mà dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, kinh doanh và các công việc cá nhân.

Đằng sau sự nghiệp ca hát, cuộc sống riêng của Thu Thuỷ cũng trải qua nhiều biến động. Nữ ca sĩ từng kết hôn và có một con trai. Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ vào năm 2017, cô có một khoảng thời gian làm mẹ đơn thân.

Thu Thuỷ từng chia sẻ giai đoạn này khiến cô không còn đặt nhiều kỳ vọng vào một mối quan hệ mới, đồng thời từng nghĩ rằng việc tìm kiếm hạnh phúc sau đổ vỡ sẽ không dễ dàng.

Sau đó, nữ ca sĩ gặp Kin Nguyễn, một doanh nhân kém cô 10 tuổi. Thời gian đầu, Thu Thuỷ khá e dè trước mối quan hệ này. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn và cách Kin Nguyễn dành tình cảm cho cả cô và con trai riêng dần khiến nữ ca sĩ thay đổi suy nghĩ.

Thu Thuỷ từng cho biết cô cảm nhận được sự chân thành của bạn đời và không muốn lựa chọn một người chỉ vì mong muốn con trai có cha.

Năm 2019, Thu Thuỷ và Kin Nguyễn tổ chức đám cưới. Đến tháng 9 cùng năm, nữ ca sĩ hạ sinh con gái thứ hai, cũng là con đầu lòng của cô và người chồng kém tuổi.

Sau nhiều năm chung sống, cả hai vẫn duy trì cuộc sống gia đình và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau. Thu Thuỷ cho biết khoảng cách 10 tuổi chưa bao giờ là vấn đề lớn đối với cô. Theo nữ ca sĩ, cả hai có chung quan điểm, chí hướng và luôn cố gắng vun đắp cho tổ ấm.

Thu Thuỷ cho biết chồng luôn ủng hộ, góp ý và hỗ trợ cô trong cả cuộc sống gia đình lẫn hoạt động nghệ thuật, kinh doanh. Khi cô đi diễn xa, Kin Nguyễn cùng gia đình hai bên hỗ trợ chăm sóc các con. Hai vợ chồng cũng dành thời gian đưa các con đi chơi, du lịch và duy trì thói quen trò chuyện với các thành viên trong gia đình.

Bên cạnh việc vun vén tổ ấm, Thu Thuỷ vẫn duy trì niềm đam mê âm nhạc. Tháng 3/2026, cô gây chú ý khi tái hợp Ưng Hoàng Phúc sau 23 năm trong ca khúc Chốn Tim Mình Nương Náu.

Ở tuổi 42, Thu Thuỷ cũng nhận được sự quan tâm bởi ngoại hình trẻ trung. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường, khoe vóc dáng thon gọn cùng phong cách ngày càng trẻ trung, gợi cảm.

Năm 2025, cô từng gây chú ý với loạt ảnh diện áo tắm và nhận nhiều lời khen về hình thể. Thu Thuỷ cho biết cô duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học và giữ tinh thần vui vẻ. Theo nữ ca sĩ, một người phụ nữ hạnh phúc sẽ có thêm năng lượng để duy trì sự trẻ trung và yêu đời.