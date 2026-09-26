Netflix phát độc quyền tập phim kỷ niệm 30 năm của Conan

Sau khi lên sóng truyền hình Nhật Bản, tập phim đặc biệt Thám tử lừng danh Conan: Vụ án giết người số 30 đã được Netflix phát độc quyền, trở thành một trong những nội dung đáng chú ý trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thương hiệu anime nổi tiếng này.

Tác phẩm được phát sóng tại Nhật Bản vào tối 25/9, có thời lượng khoảng 2 giờ. Đây cũng là tập phim truyền hình đặc biệt quy mô lớn, quy tụ nhiều nhân vật quen thuộc trong hành trình kéo dài ba thập kỷ của Conan.

Tập phim đặc biệt đánh dấu 30 năm anime Conan lên sóng Nhật Bản được Netflix phát độc quyền.

Nội dung lần này xoay quanh một vụ án mạng có liên quan đến tiền giả. Bối cảnh câu chuyện bắt đầu khi Nhật Bản phát hành mẫu tiền 10.000 yen mới, trong đó hình ảnh một địa danh nổi bật được sử dụng trong thiết kế. Không lâu sau, cảnh sát phát hiện tiền giả tại hiện trường một vụ án mạng và mở cuộc điều tra nhằm xác định nguồn gốc những tờ tiền bất hợp pháp.

Trong quá trình phá án, Conan cùng nhóm Thám tử nhí, tiến sĩ Agasa, Ran và Sonoko có chuyến tham quan một nhà máy in tiền ở Nagano. Song song đó, lực lượng cảnh sát tiếp tục truy tìm manh mối liên quan đến vụ án. Những dấu vết mới dần đưa cuộc điều tra đến Osaka, nơi được cho là có liên hệ với đường dây làm giả tiền.

Nội dung Conan lần này xoay quanh một vụ án mạng có liên quan đến tiền giả.

Từ một vụ án mạng, câu chuyện được mở rộng thành vụ việc có mức độ nghiêm trọng hơn khi yếu tố tiền giả liên quan đến vấn đề an ninh. Conan tiếp tục phối hợp với Hattori Heiji để lần theo các manh mối, trong khi nhiều nhân vật thuộc các lực lượng khác nhau cùng xuất hiện trong cuộc điều tra.

Đáng chú ý, tập phim quy tụ một số nhân vật có vị trí quan trọng trong thế giới Conan như Ran, Kogoro, Haibara Ai, Amuro Tooru và Akai Shuichi. Việc đưa nhiều nhân vật trở lại trong cùng một câu chuyện tạo nên màu sắc đặc biệt cho tập phim kỷ niệm, đồng thời gợi lại những tuyến nhân vật quen thuộc với khán giả đã theo dõi anime trong nhiều năm.

Đây cũng là tập phim truyền hình đặc biệt dài khoảng 2 giờ đầu tiên của Thám tử lừng danh Conan sau khoảng một thập niên. Vì vậy, bên cạnh nội dung phá án, tác phẩm còn được xem như một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động đánh dấu chặng đường 30 năm anime lên sóng.

Đây cũng là tập phim truyền hình đặc biệt dài khoảng 2 giờ đầu tiên của Thám tử lừng danh Conan sau khoảng một thập niên.

Không dừng lại ở việc phát hành tập phim mới, Netflix còn triển khai nhiều nội dung và hoạt động liên quan đến cột mốc này. Từ ngày 26 đến 29/9, một sự kiện kỷ niệm được tổ chức tại Event Square ở tầng một Shibuya Hikarie, Tokyo. Không gian này trưng bày hình ảnh của nhiều nhân vật như Conan, Ran, Kogoro, Haibara, Kaito Kid, Amuro và Heiji, cùng mô hình bánh kem kỷ niệm và phần lời nhắn bằng giọng nói của Conan.

Netflix đồng thời giới thiệu 30 tuyển tập đặc biệt, được xây dựng theo từng nhân vật hoặc mối quan hệ nổi bật trong thế giới Conan. Các tuyển tập tập trung vào những câu chuyện xoay quanh Conan, Shinichi, Ran, Kaito Kid cùng nhiều nhân vật khác, tạo thành một lựa chọn nội dung dành cho cả khán giả lâu năm lẫn người mới bắt đầu theo dõi series.

Sau 30 năm, Thám tử lừng danh Conan vẫn duy trì hệ thống nhân vật và các tuyến truyện đủ rộng để tiếp tục mở ra những nội dung mới. Việc Netflix phát độc quyền tập phim kỷ niệm, đồng thời xây dựng loạt tuyển tập theo nhân vật cho thấy cột mốc 30 năm không chỉ được đánh dấu bằng một tập phim đặc biệt mà còn được mở rộng thành chuỗi nội dung dành cho nhiều nhóm khán giả.