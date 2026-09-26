Phản ứng của các Anh Tài sau khi Neko Lê kể về khoảng thời gian bị bạo lực mạng

Vừa qua, câu chuyện Neko Lê bộc bạch trên sóng trực tiếp về việc từng tiến hành lập vi bằng đối với một nhóm người dùng mạng xã hội có hành vi công kích cá nhân nhận được nhiều sự quan tâm. Sau khi nam đạo diễn kể lại những gì mình trải qua trong giai đoạn này, một số nghệ sĩ cùng tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 cũng đã có những động thái thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ đối với anh.

Đinh Mạnh Ninh cho biết, anh từng nhiều lần tâm sự và hỏi Neko Lê có ổn không. Tuy nhiên, nam ca sĩ thừa nhận không nghĩ những áp lực mà người em phải đối mặt lại nghiêm trọng đến vậy, bởi Neko Lê vẫn giữ thái độ vui vẻ khi trò chuyện với mọi người.

"Đoạn ấy anh cũng biết là em phải chịu áp lực rất nhiều, nhưng anh không nghĩ nó tệ đến như vậy. Em vẫn cười nói em OK mà. Em thực sự mạnh mẽ. Anh tự hào khi được quen biết, làm bạn, làm đồng đội của em", Đinh Mạnh Ninh viết.

Đinh Mạnh Ninh chia sẻ trong BC Nhà Hiển Nhiên.

Từ câu chuyện của Neko Lê, Đinh Mạnh Ninh cũng nhắc đến áp lực dư luận mà những người hoạt động nghệ thuật có thể đối mặt. Nam ca sĩ chia sẻ, dù có vẻ ngoài mạnh mẽ hay đã quen với những phản ứng trên mạng xã hội, nghệ sĩ vẫn là những người có cảm xúc. "Các bạn ơi, anh em tôi có mạnh mẽ, có cứng rắn, có quen với những áp lực dư luận đến mấy, thì cũng nhớ cho chúng tôi vẫn là con người, chúng tôi cũng có cảm xúc mà", anh viết.

Hà An Huy cũng cho biết đã xem lại đoạn Neko Lê kể về sự việc. Nam ca sĩ viết: "Lúc nãy Huy có xem được đoạn anh Neko kể mà Huy thấy thương anh Neko quá". Em út 2K2 đồng thời bày tỏ hy vọng không nghệ sĩ hay bất kỳ ai phải chịu những sự tấn công mà anh cho là vô lý.

Trong khi đó, Phùng Minh Cương kể lại một câu chuyện xảy ra vào thời điểm những tranh luận xoay quanh Neko Lê đang diễn ra. Khi được đàn anh mời đến nhà để cùng thực hiện các video reaction, nam ca sĩ từng nhận nhiều tin nhắn từ các anh/ chị/ bạn khuyên mình không nên xuất hiện.

Dù vậy, Phùng Minh Cương vẫn quyết định đến vì cho rằng Neko Lê là một người tốt. “Lúc đó Cương vẫn đi chỉ đơn giản vì anh Neko là một con người tốt”, nam ca sĩ viết. Anh cũng cho biết những lời khuyên trước đó có thể xuất phát từ việc mọi người lo lắng cho mình trước những tranh luận đang diễn ra.

Ảnh: Threads Phùng Minh Cương.

Ở cuối bài đăng, Phùng Minh Cương nhắc Nhà vào theo dõi Instagram của Neko Lê sau khi đàn anh nói mình sử dụng nền tảng này nhiều. Anh đồng thời mong người hâm mộ giữ không khí hòa bình, không tiếp tục tranh luận và chỉ để lại những bình luận tốt về Neko Lê.

Mew Amazing không viết dài về sự việc mà đăng biểu tượng ôm cùng hình ảnh một chú mèo, được khán giả liên tưởng đến Neko Lê.

Nhà Quý Tử. - Ảnh: Mew Amazing.

Những động thái trên xuất hiện sau khi Neko Lê kể lại câu chuyện bị công kích gay gắt trên mạng xã hội trong một buổi phát trực tiếp. Nam đạo diễn nêu quan điểm, khán giả có quyền nhận xét về nghệ sĩ và chương trình, nhưng việc tranh luận chuyển sang công kích cá nhân là ranh giới mà anh không đồng tình.