Joy (Red Velvet) khoe vóc dáng quyến rũ với thiết kế váy nửa kín nửa hở

Joy (Red Velvet) khiến người hâm mộ chú ý khi khoe loạt ảnh hậu trường một buổi chụp hình, nổi bật với diện mạo quyến rũ và thiết kế trang phục táo bạo.

Cụ thể, Joy đăng tải nhiều hình ảnh lên mạng xã hội mà không kèm theo chú thích. Trong loạt ảnh, nữ ca sĩ xuất hiện giữa phông nền gợi liên tưởng đến những con sóng xanh, tạo cảm giác như vừa bước ra từ mặt nước. Hình ảnh này khiến cô được ví như một “nàng tiên cá ngoài đời thực”.

Joy (Red Velvet) khiến người hâm mộ chú ý khi khoe loạt ảnh hậu trường một buổi chụp hình

Joy diện áo bra-top xanh bằng chất liệu lụa, kết hợp phần cổ yếm ôm sát đường cổ và chi tiết hoa tạo hình nổi bật. Thiết kế giúp nữ ca sĩ khoe bờ vai thon gọn cùng vòng eo nhỏ. Sự kết hợp giữa vẻ ngoài trong trẻo và phong cách quyến rũ tạo nên hình ảnh khác biệt so với vẻ tươi sáng quen thuộc của Joy.

Đáng chú ý nhất là cách Joy tạo dáng trước ống kính. Nữ ca sĩ diện chân váy xuyên thấu ánh bạc có độ bắt sáng nhẹ. Ở một số khoảnh khắc, cô dùng tay kéo phần khóa kéo ở một bên hông váy xuống, tạo nên hiệu ứng “nửa kín nửa hở” và khoe đường cong cơ thể một cách trực diện.

Joy dùng tay kéo phần khóa kéo ở một bên hông váy xuống, tạo nên hiệu ứng “nửa kín nửa hở” và khoe đường cong cơ thể một cách trực diện.

Mái tóc dài uốn gợn sóng được thả tự nhiên cùng ánh mắt có phần mơ màng càng làm tăng vẻ quyến rũ cho tổng thể. Phong cách lần này cho thấy Joy có thể biến hóa linh hoạt khi thực hiện những bộ ảnh thời trang mang màu sắc gợi cảm, khác với hình ảnh nữ tính, trong trẻo thường thấy.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ. “Nữ thần lướt sóng Joy đẹp quá”, “Tình yêu của tôi, em thực sự quá xinh đẹp” là những bình luận được khán giả để lại dưới bài đăng.

Joy sinh năm 1996 và ra mắt cùng Red Velvet vào năm 2014 với vai trò giọng ca phụ. Sở hữu chất giọng trong trẻo cùng nguồn năng lượng tươi sáng, cô nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả.

Joy sinh năm 1996 và ra mắt cùng Red Velvet vào năm 2014 với vai trò giọng ca phụ.

Bên cạnh hoạt động cùng Red Velvet, Joy từng phát triển sự nghiệp solo và thử sức với diễn xuất qua các bộ phim như The Liar and His Lover, The One And Only. Cô cũng từng đảm nhận vai trò MC chương trình TV Animal Farm của SBS, qua đó thể hiện hình ảnh gần gũi và khả năng hoạt động đa dạng.

Hiện Joy đang chuẩn bị cho tour fan meeting tại châu Á và dự án phim truyền hình tiếp theo Unique Romance. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội để giao lưu với người hâm mộ trên toàn cầu.