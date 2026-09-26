Hồ Ngọc Hà đọ sắc nổi bật bên mỹ nhân Miss Universe ở Ý

Pia Wurtzbach là Miss Universe 2015, sở hữu nhan sắc quyến rũ cùng phong cách thời trang nổi bật và vẫn duy trì sức hút sau nhiều năm đăng quang. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà là nữ ca sĩ đình đám của showbiz Việt, đồng thời được biết đến như một biểu tượng thời trang thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế.

Mới đây, hai người đẹp có dịp hội ngộ tại Milan (Ý) khi cùng tham dự một show thời trang. Khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà và Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach gặp gỡ, chụp ảnh và quay clip thân thiết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Hồ Ngọc Hà và Miss Universe 2015 hội ngộ tại một sự kiện thời trang ở Milan (Ý).

Đáng chú ý, cả hai cùng lựa chọn những thiết kế cá tính, thời thượng, tạo nên màn đọ sắc đầy thú vị. Dù không xuất thân từ một cuộc thi hoa hậu, Hồ Ngọc Hà vẫn nổi bật khi đứng cạnh người đẹp Philippines và không hề lép vế về thần thái lẫn phong cách.

Màn hội ngộ của hai người đẹp cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi cả Hồ Ngọc Hà và Pia đều là những gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang. Việc cùng xuất hiện tại Milan (Ý), một trong những kinh đô thời trang nổi tiếng thế giới, càng khiến khoảnh khắc này trở nên đáng chú ý.

Hồ Ngọc Hà được nhận xét không hề lép vế khi đọ sắc bên Miss Universe 2015.

Pia Wurtzbach từng đăng quang Miss Universe 2015 và trở thành một trong những hoa hậu Philippines được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ, người đẹp tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thời trang và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện lớn. Cô cũng duy trì hình ảnh chỉn chu, thường xuyên xuất hiện cùng những thiết kế của các thương hiệu thời trang và trang sức cao cấp.

Ở tuổi ngoài 30, Pia vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang. Phong cách của người đẹp Philippines có sự biến hóa đa dạng, khi lúc quyến rũ, nữ tính, lúc lại cá tính và hiện đại. Những lần góp mặt tại các tuần lễ thời trang quốc tế giúp cô tiếp tục duy trì mối liên hệ với làng thời trang toàn cầu.

Miss Universe 2015 duy trì sức hút sau 11 năm đăng quang.

Về phía Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Việt Nam và xây dựng hình ảnh gắn liền với âm nhạc, thời trang. Bên cạnh vai trò ca sĩ, cô còn được khán giả chú ý bởi phong cách ăn mặc ngày càng đa dạng và khả năng biến hóa trong mỗi lần xuất hiện.

Hồ Ngọc Hà nhiều lần góp mặt tại các sự kiện thời trang quốc tế, có cơ hội gặp gỡ nhiều ngôi sao và nhân vật nổi tiếng trong ngành. Chính vì vậy, việc cô xuất hiện tại Milan và hội ngộ cùng Miss Universe 2015 tiếp tục cho thấy sức hút của nữ ca sĩ trong lĩnh vực thời trang.

Hồ Ngọc Hà thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế.