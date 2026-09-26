Nghệ sĩ Vân Dung lên tiếng sau thời gian bị chỉ trích

Vừa qua, Vân Dung thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh liên quan đến hai dự án mới là Mùa Hè Năm Ấy và Án Mạng Karaoke. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ lần đầu lên tiếng về những phản ứng trái chiều mà mình nhận được từ khán giả trong thời gian bộ phim truyền hình phát sóng.

Theo chia sẻ của Vân Dung, nhân vật bà Ngọc trong Mùa Hè Năm Ấy là một người mẹ có tính cách nghiêm khắc, thường xuyên áp đặt và cấm cản con cái. Chính vì những hành động của nhân vật trên màn ảnh mà không ít khán giả bày tỏ sự bức xúc, thậm chí để lại những bình luận chỉ trích trên trang cá nhân của nữ nghệ sĩ.

Tuy nhiên, Vân Dung cho biết bà Ngọc không phải là nhân vật hoàn toàn tiêu cực. Theo diễn biến của bộ phim, người mẹ này cũng trải qua nhiều biến cố và có sự thay đổi trong suy nghĩ. Đến cuối cùng, những mâu thuẫn trong gia đình dần được hóa giải khi con gái của bà tìm được hạnh phúc riêng.

Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ bằng giọng điệu hài hước rằng sau những sóng gió, nhân vật bà Ngọc cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm khi chứng kiến ngày vui của con. Đây cũng là cái kết mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả đã theo dõi hành trình của nhân vật suốt thời gian qua.

Bên cạnh những tâm sự về Mùa Hè Năm Ấy, Vân Dung còn khiến nhiều người thích thú khi tiết lộ hành trình đầy bất ngờ của mình trong bộ phim điện ảnh Án Mạng Karaoke. Nếu ở dự án truyền hình, nữ nghệ sĩ hóa thân thành một người mẹ nhiều lo toan thì sang tác phẩm điện ảnh mới, chị lại xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn khác.

Theo chia sẻ của Vân Dung, nhân vật bà Thủy trong Án Mạng Karaoke có niềm đam mê ca hát đặc biệt. Một chuyến đi tưởng chừng để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống lại trở thành bước ngoặt đưa nhân vật vào một vụ án bí ẩn. Sự thay đổi từ không khí gia đình sang màu sắc trinh thám, ly kỳ được xem là điểm nhấn đáng chú ý trong hành trình diễn xuất mới của nữ nghệ sĩ.

Không khó để nhận ra sự hào hứng của Vân Dung khi nhắc đến hai dự án liên tiếp ra mắt trong năm 2026. Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh nghệ sĩ hài và các chương trình truyền hình quen thuộc, nữ nghệ sĩ đang cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn.

Vân Dung - nhân vật bà Thủy trong Án Mạng Karaoke.

Mùa Hè Năm Ấy là một trong những dự án truyền hình nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian qua. Trong phim, Vân Dung vào vai bà Ngọc - người mẹ có phần thực dụng, nghiêm khắc và thường xuyên tạo áp lực cho con gái. Vai diễn này mang đến nhiều tranh luận trên mạng xã hội bởi tính cách mạnh và những quyết định gây tranh cãi của nhân vật. Tuy nhiên, càng về cuối phim, khán giả càng hiểu rõ hơn những suy nghĩ cũng như tình yêu thương mà bà Ngọc dành cho gia đình.

Đáng chú ý, Mùa Hè Năm Ấy còn đánh dấu lần hiếm hoi Vân Dung cùng con trai Long Vũ xuất hiện trong một dự án truyền hình nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Vân Dung trong Mùa Hè Năm Ấy.

Trong khi đó, Án Mạng Karaoke dự kiến ra rạp từ ngày 2/10/2026, thuộc thể loại trinh thám pha yếu tố hài. Tác phẩm quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, NSƯT Đại Nghĩa, Trịnh Thảo, Tiểu Bảo Quốc và Vân Dung.

Trong phim, Vân Dung đảm nhận vai bà Thủy - một nhân vật có vai trò quan trọng trong chuỗi sự kiện bí ẩn của câu chuyện. Đây được xem là lần đầu tiên nữ nghệ sĩ gắn với một hình tượng liên quan trực tiếp đến một vụ án trên màn ảnh rộng, mang đến màu sắc mới so với những vai diễn quen thuộc trước đây.

Trước Án Mạng Karaoke, Vân Dung từng ghi dấu ấn trong nhiều dự án điện ảnh có doanh thu ấn tượng như Quỷ Cẩu đạt khoảng 108 tỷ đồng, Quỷ Nhập Tràng đạt khoảng 149 tỷ đồng và Quỷ Nhập Tràng 2 thu về khoảng 134 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sức hút đáng kể của nữ nghệ sĩ khi xuất hiện trên màn ảnh rộng trong những năm gần đây.

Hiện tại, chia sẻ mới của Vân Dung tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng. Trong khi Mùa Hè Năm Ấy khép lại hành trình nhiều cảm xúc của bà Ngọc, Án Mạng Karaoke được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh mới mẻ hơn của nữ nghệ sĩ khi chính thức ra mắt khán giả vào đầu tháng 10.