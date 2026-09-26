Mới đây, trong một buổi phát trực tiếp, Neko Lê đã chia sẻ cụ thể về những phản ứng tiêu cực mà anh nhận được khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Sự việc từng được phía công ty quản lý Great Entertainment lên tiếng cảnh báo sau khi tập 2 lên sóng, với thông báo đang thu thập chứng cứ và lập vi bằng đối với các tài khoản mà phía công ty cho rằng đã lan truyền thông tin sai sự thật, xúc phạm nam nghệ sĩ.

Neko Lê trong phiên phát sóng trực tiếp mới đây đã có những chia sẻ về "hate train".

Xuyên suốt quá trình tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Neko Lê nhận nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh kỹ năng hát, rap và vũ đạo. Từ phần trình diễn Do U See (tiết mục solo) đến khoảnh khắc biểu cảm lọt vào ống kính (tập 4), những tranh luận về nam nghệ sĩ xuất hiện trên mạng xã hội với nhiều góc nhìn khác nhau.

Những khoảnh khắc trong tập 4 ATVNCG 2026 khiến Neko Lê nhận về ý kiến trái chiều.

Theo lời kể của Neko Lê, sự việc đi xa hơn khi một nhóm tài khoản ảo lập nhóm trò chuyện, thêm tài khoản của anh vào rồi liên tục nhục mạ. Anh cho biết đã lưu lại toàn bộ nội dung để tiến hành lập vi bằng. Tuy nhiên, sau khi một số thành viên trong nhóm nhắn tin xin lỗi, nam nghệ sĩ quyết định bỏ qua.

Sau đó, theo Neko Lê, nội bộ nhóm này tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn. Một nhóm khác chia sẻ lại nội dung trên mạng xã hội, trong đó có trường hợp tài khoản của một người bị giả mạo, rồi tiếp tục kéo anh vào cuộc tranh cãi. Neko Lê cho biết những người liên quan sau đó cũng lên tiếng giải thích và xin lỗi.

Neko Lê cùng với các Anh Tài K26.

Nam nghệ sĩ nói anh hiểu khán giả có quyền bức xúc, bình luận và không đồng tình với nghệ sĩ. Tuy nhiên, theo anh, việc lập nhóm để chửi rủa hay kéo người khác vào công kích đã không còn đơn thuần là nhận xét về một chương trình.

"Cả đời của mình nó dài lắm các bạn, các bạn phải ra đời đi làm, chứ không thể nào mà vì một cái show ca nhạc các bạn coi, ghét người này ghét người kia xong hạ nhục người khác. Cái ngày hôm nay các bạn hành động nó sẽ ảnh hưởng tới các bạn sau này, điều đó không đáng", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Neko Lê cũng nhấn mạnh khán giả vẫn có quyền bàn luận về chương trình, nghệ sĩ hay một tiết mục theo quan điểm cá nhân. Điều anh đề cập là ranh giới giữa việc đánh giá một phần trình diễn và hành vi công kích một cá nhân. Anh cho biết bản thân chọn không đẩy sự việc đi xa hơn và mong mọi người bình tĩnh trước khi tiếp tục một cuộc tranh luận trên mạng.

Trước những tranh luận kể trên, Neko Lê vốn đã quen với việc bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội. Anh thường chia sẻ nhận xét về các tiết mục ca nhạc, kể chuyện và trực tiếp tương tác với người xem trong những buổi phát trực tiếp. Nam nghệ sĩ cũng không ngại chặn những tài khoản có bình luận khiếm nhã trong các buổi livestream.

Neko Lê nhận về nhiều tình cảm của khán giả sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024.

Hành trình của Neko Lê tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã khép lại sau Công diễn 3. Chia sẻ về kết quả này, nam nghệ sĩ cho biết bản thân đã hoàn thành những mục tiêu còn dang dở từ mùa giải 2024 và hài lòng với thời điểm dừng lại của mình.