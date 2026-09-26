Mỹ nhân 'Gạo nếp gạo tẻ' tuổi 37: Yêu bạn trai Việt kiều 9 năm, được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

Băng Di tên thật Nguyễn Bảo Trinh, sinh năm 1989. Cô từng hoạt động trong lĩnh vực ca hát trước khi được đông đảo khán giả biết tới với vai trò diễn viên.

Năm 2015, Băng Di tham gia Cuộc đua kỳ thú cùng Trang Pháp. Sau đó, cô xuất hiện trong nhiều bộ phim như Gia đình phép thuật, Kẻ thù giấu mặt, Gạo nếp gạo tẻ, Cậu Vàng... Những năm gần đây, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Đất rừng phương Nam, Cục vàng của ngoại và tham gia với vai trò nhà đầu tư phim điện ảnh Lên hương.

Bên cạnh công việc, Băng Di có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ. Cô và Trang Pháp duy trì tình bạn nhiều năm sau Cuộc đua kỳ thú. Nữ diễn viên cũng thường xuất hiện trong những cuộc gặp gỡ cùng vợ chồng Tăng Thanh Hà và nhóm bạn thân.

Mối tình 9 năm với bạn trai Việt kiều

Chuyện tình cảm của Băng Di nhận được sự quan tâm bởi cô đã có nhiều năm gắn bó với Justin Chiêm. Anh sinh năm 1981, là Việt kiều, có bố là người Hoa và mẹ là người Campuchia, từng sinh sống tại Thụy Điển trước khi trở về Việt Nam lập nghiệp.

Justin Chiêm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, quán bar tại TP.HCM. Băng Di và bạn trai bắt đầu hẹn hò từ năm 2016.

Thời gian đầu, cặp đôi từng gặp trở ngại vì khác biệt ngôn ngữ. Băng Di chia sẻ khi mới quen, Justin chưa biết tiếng Việt, còn khả năng tiếng Anh của cô chỉ ở mức giao tiếp cơ bản. Điều này từng khiến hai người đôi lúc hiểu sai ý nhau, sau đó dần học cách thấu hiểu đối phương.

Sau 9 năm bên nhau, tháng 10/2025, Băng Di được bạn trai cầu hôn. Nữ diễn viên sau đó chia sẻ hình ảnh chiếc nhẫn kim cương trên trang cá nhân, đánh dấu một cột mốc mới trong mối quan hệ kéo dài gần một thập kỷ.

Dù yêu nhau nhiều năm, Băng Di và Justin Chiêm không thường xuyên chia sẻ quá chi tiết về đời tư. Nữ diễn viên chủ yếu cập nhật những khoảnh khắc trong cuộc sống, công việc và các chuyến đi.

Tuổi 37 vẫn theo đuổi phong cách đa dạng

Mới đây, Băng Di gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong một chuyến nghỉ dưỡng. Nữ diễn viên lựa chọn áo tắm màu đen, phối cùng sơ mi kẻ caro dáng rộng, mũ lưỡi trai và kính mắt. Thay vì sử dụng nhiều phụ kiện, cô giữ tổng thể khá đơn giản và thiên về phong cách năng động.

Ở tuổi 37, Băng Di vẫn thường xuyên thay đổi cách ăn mặc tùy hoàn cảnh. Khi dự những sự kiện cần vẻ ngoài chỉn chu, cô ưu tiên váy tối giản, vest hoặc trang phục có màu trung tính. Trong các chuyến du lịch hay những dịp thoải mái hơn, nữ diễn viên lựa chọn các thiết kế hiện đại, phóng khoáng.

Những kiểu váy ôm, xẻ tà hay cut-out cũng thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của Băng Di. Tuy nhiên, cô thường tiết chế phụ kiện để trang phục trở thành điểm nhấn chính.

So với thời gian mới gia nhập làng giải trí, hình ảnh của Băng Di hiện tại có phần trưởng thành hơn. Cô không đóng khung bản thân trong một kiểu trang phục mà liên tục thay đổi giữa phong cách nữ tính, thanh lịch và cá tính.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Băng Di hiện vẫn duy trì công việc diễn xuất và những dự án riêng. Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình kéo dài 9 năm với Justin Chiêm cũng bước sang cột mốc mới sau màn cầu hôn vào năm 2025. Ở tuổi 37, nữ diễn viên có cuộc sống khá kín tiếng, thỉnh thoảng xuất hiện cùng bạn bè trong giới giải trí và chia sẻ những chuyến du lịch trên trang cá nhân.

Ảnh: FBNV