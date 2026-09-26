Cardi B gây chú ý với kiểu tóc độc đáo khi dự show thời trang

Cardi B tiếp tục trở thành tâm điểm tại Tuần lễ Thời trang Milan khi xuất hiện ở hàng ghế đầu show Gucci Xuân 2027 với kiểu tóc "bát úp" cá tính cùng bộ trang phục mang đậm tinh thần thời trang cao cấp.

Nữ rapper 33 tuổi tham dự show diễn của Gucci với một bộ tóc giả cắt ngắn, phần mái bằng được tạo kiểu tóc "bát úp". Kiểu tóc lấy cảm hứng từ hình ảnh Louise Brooks, với phần tóc hai bên được cắt gọn và thuôn nhọn, qua đó làm nổi bật đôi hoa tai Gucci họa tiết “GG” có giá 430 USD.

Cardi B tiếp tục trở thành tâm điểm tại Tuần lễ Thời trang Milan.

Cardi B tiếp tục đẩy mạnh vẻ ngoài nổi bật bằng một chiếc áo khoác lông trắng khổng lồ điểm xuyết những chi tiết ánh bạc. Đây là thiết kế từng xuất hiện trong bộ sưu tập Cruise 2027 của Gucci và chưa được mở bán. Bộ sưu tập này do Giám đốc sáng tạo Demna thực hiện và từng được giới thiệu tại Quảng trường Thời đại ở New York hồi tháng 5.

Nữ rapper kết hợp áo khoác với quần tất xuyên thấu họa tiết “GG” có giá 300 USD và một bộ bodysuit ren đen. Cardi B không mặc quần bên ngoài, tạo nên tổng thể táo bạo và nổi bật. Chiếc áo khoác oversized của cô cũng hòa hợp với loạt áo có kích thước lớn xuất hiện trên sàn diễn.

Nữ rapper kết hợp áo khoác với quần tất xuyên thấu họa tiết “GG”.

Không gian show Gucci được thiết kế giống một cửa hàng của thương hiệu, với các người mẫu liên tục tạo dáng trước những chiếc gương. Một số cựu thiên thần Victoria’s Secret như Rosie Huntington-Whiteley, Elsa Hosk và Candice Swanepoel cũng góp mặt trên sàn diễn.

Trước khi xuất hiện tại Gucci, Cardi B đã liên tục gây chú ý tại Milan. Hôm thứ ba, cô sải bước trên sàn diễn Vogue World: Milano trong một thiết kế neon của Versace. Sau đó, nữ rapper tiếp tục khiến đường phố Milan náo loạn khi xuất hiện tại show Roberto Cavalli với áo choàng họa tiết da động vật, viền lông và phần eo corset theo phong cách quý bà.

Chia sẻ hình ảnh trên Instagram, Cardi B gọi đây là bộ trang phục dành cho một “Nữ hoàng Thiên Bình”, đồng thời nhắc đến sinh nhật sắp tới vào ngày 11/10.

Trước khi xuất hiện tại show diễn của Gucci, Cardi B đã liên tục gây chú ý tại Milan.

Kiểu tóc lần này cũng không phải lựa chọn hoàn toàn mới của Cardi B. Tháng 12/2023, nữ rapper từng xuất hiện với kiểu tóc pixie lấy cảm hứng từ bowl cut khi đi mua sắm trên đại lộ Melrose ở Los Angeles.