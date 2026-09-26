Những lần Châu Tinh Trì thử sức với vai trò đạo diễn

Năm 1994, Châu Tinh Trì lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn với Quốc Sản 007, hợp tác cùng Lý Lực Trì. Đây cũng là thời điểm ông bắt đầu tham gia sâu hơn vào quá trình sáng tạo thay vì chỉ tập trung vào diễn xuất. Bộ phim vẫn mang màu sắc hài quen thuộc nhưng cho thấy sự chuyển dịch trong vai trò của Châu Tinh Trì tại phim trường.

Hai năm sau, ông tiếp tục thử sức với Đại Nội Mật Thám 00 Phát và Thực Thần. Nếu tác phẩm đầu tiên đưa Châu Tinh Trì vào thế giới hài cổ trang pha yếu tố hành động, Thực Thần lại khai thác câu chuyện ẩm thực bằng cách kể phóng đại, giàu tính châm biếm. Cả hai đều cho thấy ông không chỉ sử dụng diễn xuất để tạo tiếng cười mà còn tham gia định hình nhịp điệu và cách kể chuyện.

Tuyệt Đỉnh Kungfu cho thấy Châu Tinh Trì đảm nhận nhiều vai trò trong một tác phẩm.

Đến Vua Hài Kịch năm 1999, Châu Tinh Trì đã có bước tiến rõ rệt trong vai trò đạo diễn. Câu chuyện về một người luôn theo đuổi giấc mơ trở thành diễn viên mang nhiều điểm tương đồng với hành trình nghề nghiệp của chính ông. Tác phẩm vì thế vừa giữ được chất hài quen thuộc, vừa mở rộng cách khai thác những nhân vật nhỏ bé, thất bại và không ngừng tìm kiếm cơ hội.

Đội Bóng Thiếu Lâm năm 2001 tiếp tục đánh dấu bước chuyển quan trọng. Châu Tinh Trì kết hợp bóng đá với võ thuật, tạo nên một thế giới phi thực tế nhưng vẫn xoay quanh những nhân vật bình thường. Thành công của bộ phim giúp tên tuổi ông được biết đến rộng rãi hơn bên ngoài Hong Kong, đồng thời củng cố vị trí của Châu Tinh Trì với tư cách đạo diễn.

Sau đó, Tuyệt Đỉnh Kungfu năm 2004 tiếp tục phát triển công thức này ở quy mô lớn hơn. Châu Tinh Trì đồng thời đảm nhận nhiều vai trò quan trọng, từ đạo diễn, biên kịch đến diễn viên. Bộ phim kết hợp hài hình thể, võ thuật và câu chuyện về những con người tưởng như bình thường nhưng sở hữu năng lực đặc biệt, trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của ông.

Năm 2008, Châu Tinh Trì thực hiện Siêu Khuyển Thần Thông, tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn, biên kịch và sản xuất. Đây cũng là một trong những tác phẩm cuối cùng ông trực tiếp xuất hiện với vai trò diễn viên chính. Sau giai đoạn này, Châu Tinh Trì dành nhiều thời gian hơn cho công việc phía sau máy quay.

Châu Tinh Trì dần chuyển sang vai trò đạo diễn sau nhiều năm ghi dấu với diễn xuất.

Ông trở lại với Tây Du Ký Ngoại Truyện năm 2013, tiếp đó là Mỹ Nhân Ngư năm 2016 và Tân Vua Hài Kịch năm 2019. Nếu Tây Du Ký Ngoại Truyện khai thác câu chuyện quen thuộc bằng cách kể mới, Mỹ Nhân Ngư mở rộng sang chủ đề môi trường và tình yêu, còn Tân Vua Hài Kịch tiếp tục trở lại với những nhân vật theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. Các tác phẩm này cho thấy Châu Tinh Trì ngày càng tập trung vào vai trò người kiến tạo câu chuyện hơn là xuất hiện trước ống kính.

Theo danh sách tín chỉ hiện có, Châu Tinh Trì được ghi nhận 12 lần đảm nhận vai trò đạo diễn, trong đó có cả phim ngắn 1:99 Shorts năm 2003 và dự án Kung Fu Soccer năm 2026.

Từ những thử nghiệm đầu tiên trong thập niên 1990 đến các dự án lớn sau này, con đường đạo diễn của Châu Tinh Trì diễn ra song song với quá trình ông định hình phong cách điện ảnh riêng. Nếu trước đây khán giả nhớ đến ông chủ yếu qua những màn trình diễn hài, thì phía sau máy quay, ông dần trở thành người kiểm soát nhiều hơn cách câu chuyện được xây dựng và truyền tải.