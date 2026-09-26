Son Ye Jin gặp khó

Sau thời gian dài không xuất hiện trong một dự án phim truyền hình, Son Ye Jin chính thức tái xuất với The Scandal. Tác phẩm đánh dấu màn trở lại của nữ diễn viên trong một vai diễn cổ trang và quy tụ cùng Ji Chang Wook, Nana. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhận được những phản hồi tích cực, bộ phim đang đối diện với nhiều ý kiến trái chiều sau khi phát hành.

Trong The Scandal, Son Ye Jin vào vai phu nhân Cho, một phụ nữ quý tộc thông minh nhưng bị giới hạn bởi những quy tắc dành cho phụ nữ trong xã hội Joseon. Khi cuộc sống hôn nhân rơi vào thế bế tắc, nhân vật này tìm đến Cho Won, người em họ nổi tiếng phong tình do Ji Chang Wook thủ vai, để bắt đầu một ván cược liên quan đến Hui Yeon, góa phụ trẻ do Nana đảm nhận.

Sau 4 năm vắng bóng màn ảnh, Son Ye Jin trở lại với The Scandal nhưng tác phẩm đang nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Ban đầu, đây chỉ là một cuộc chơi được tính toán giữa phu nhân Cho và Cho Won. Thế nhưng khi Cho Won thực sự nảy sinh tình cảm với Hui Yeon, những toan tính ban đầu dần mất kiểm soát. Phu nhân Cho cũng không còn hoàn toàn đứng ngoài câu chuyện khi những cảm xúc riêng bắt đầu ảnh hưởng đến quyết định của cô.

The Scandal được chuyển thể từ tiểu thuyết Dangerous Liaisons và từng có tiền thân điện ảnh tại Hàn Quốc với Untold Scandal ra mắt năm 2003. Phiên bản mới gồm 8 tập, tiếp tục khai thác câu chuyện về ham muốn, quyền lực và những giới hạn mà xã hội phong kiến đặt lên con người. Với Son Ye Jin, đây cũng là cơ hội để cô thử sức với một nhân vật có nhiều lớp tính cách, khác với hình ảnh nữ chính tình cảm quen thuộc từng gắn liền với tên tuổi của mình.

Trong The Scandal, Son Ye Jin vào vai phu nhân Cho, một phụ nữ quý tộc thông minh.

Diễn xuất của Son Ye Jin nhìn chung vẫn là điểm được chú ý trong lần trở lại này. Phu nhân Cho không phải kiểu nhân vật được xây dựng đơn giản theo hướng thiện - ác rõ ràng. Cô vừa có sự chủ động, sắc sảo trong việc tạo ra cuộc chơi, vừa bị mắc kẹt trong những giới hạn của chính xã hội mà mình đang sống. Những thay đổi trong cảm xúc và lựa chọn của nhân vật vì thế đòi hỏi nữ diễn viên phải thể hiện được sự giằng co phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh.

Tuy nhiên, bài toán khó đối với Son Ye Jin lại nằm ở chính tác phẩm. Sau khi lên sóng, The Scandal nhận nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến cách triển khai câu chuyện. Một số phản hồi cho rằng diễn biến chưa đủ sắc bén, trong khi những mâu thuẫn được đặt ra từ đầu chưa phải lúc nào cũng được phát triển tương xứng. Điều này khiến cuộc đấu trí giữa các nhân vật đôi lúc chưa tạo được sức căng như kỳ vọng.

Đáng chú ý hơn, yếu tố 19+ trở thành một trong những chủ đề gây tranh luận. Một số phân cảnh thân mật giữa Cho Won và Hui Yeon nhận phản ứng trái chiều vì được cho là xuất hiện với tần suất đáng kể nhưng chưa phải lúc nào cũng tạo thêm chiều sâu cho tâm lý nhân vật. Tranh luận vì thế không chỉ xoay quanh mức độ táo bạo mà còn nằm ở câu hỏi liệu những cảnh quay này có thực sự phục vụ cho diễn biến câu chuyện hay không.

Sau 4 năm, Son Ye Jin đã trở lại với một vai diễn có nhiều thử thách thay vì lựa chọn hình tượng an toàn.

Trong khi đó, The Scandal vẫn có sức hút nhất định nhờ sự góp mặt của ba diễn viên chính. Bộ phim nhanh chóng lọt Top 10 Netflix toàn cầu sau khi phát hành, cho thấy màn tái xuất của Son Ye Jin vẫn nhận được sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, sức hút về mặt lượt xem và những phản ứng dành cho chất lượng tác phẩm là hai vấn đề khác nhau.

Sau 4 năm, Son Ye Jin đã trở lại với một vai diễn có nhiều thử thách thay vì lựa chọn hình tượng an toàn. Nhưng màn tái xuất này cũng đặt nữ diễn viên vào một tình thế không dễ dàng khi những điểm gây tranh luận của The Scandal đang phần nào lấn át câu chuyện về sự trở lại của cô. Với một tác phẩm được đặt nhiều kỳ vọng ngay từ trước ngày phát hành, đây là thử thách đáng chú ý đối với Son Ye Jin trong lần trở lại màn ảnh.