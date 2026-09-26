Diva Hồng Nhung: 'Nếu làm nghệ thuật chỉ để chiều một thị hiếu hay chạy theo trend, thứ nghệ thuật đó sẽ qua đi'

MONO chia sẻ rằng, anh lớn lên với âm nhạc của Hồng Nhung, thông qua những bài hát được ba mẹ mở. Mãi về sau, nam ca sĩ mới biết rằng, những bài hát đó nói về tình yêu. "Khi chưa hiểu quá nhiều về ca từ hay ngôn ngữ, tôi chỉ cảm nhận được giai điệu. Sau đó, tôi mới hiểu được đây là cách để người khác dùng âm nhạc nói lên cảm xúc của mình với đối phương. Âm nhạc của các anh, chị ảnh hưởng rất nhiều đến tôi", MONO tâm sự.

Diva Hồng Nhung đánh giá cao sự sâu sắc và trân trọng của MONO với truyền thống, với giá trị cốt lõi. Đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ: "Tôi làm việc cho chị Bống hay các bạn nghệ sĩ hoàn toàn đến từ niềm yêu mến. Tôi không làm cho cá nhân người nghệ sĩ đó, tôi làm cho nghệ thuật của họ khi bước lên sân khấu. Tôi tìm hiểu thứ âm nhạc đó, và may mắn là tôi giữ được sự trong sáng của mình với âm nhạc".

Diva Hồng Nhung đồng tình: "Nghệ sĩ phải được nói qua tác phẩm. Chứ để ngồi nói không, tôi có thể nói, tôi hát rất hay, lên sân khấu tôi giỏi lắm. Nhưng tất cả đều không có ý nghĩa gì cả. Những thứ cần nói phải được nói qua âm nhạc của mình".

MONO cũng chia sẻ về những cảm xúc ở giữa của "rất vui" và "rất buồn". Nam ca sĩ cho rằng, mình chưa từng cảm nhận được 100% những cảm xúc đến với bản thân. Diva Hồng Nhung chia sẻ thêm: "Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết: Trong cuộc đời, nỗi buồn lúc nào cũng nhiều hơn niềm vui, nhưng đâu phải vì vậy mà ông trở thành một con người buồn bã. Khi mình đã cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc nhất, mình sẽ cảm nhận và trân trọng được niềm vui ở mức độ cao nhất".

Diva Hồng Nhung cho rằng, mình không có ước mơ "quay ngược thời gian" vì cảm thấy đã có quá nhiều may mắn và mọi thứ đều đã được lưu dấu trong âm nhạc. Khi nhìn lại một "trang sách" của bản thân, chị vẫn cảm nhận được sự chân thành y hệt như ngày nào.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu tâm sự: "Tôi không may mắn như các nghệ sĩ âm nhạc như chị Nhung hay em MONO đây. Mọi người có âm nhạc, có giọng hát để lưu trữ lại những quãng đời của mình. Nhưng tôi có may mắn rằng tôi được thưởng thức những điều đấy. Khán giả có sự nhạy cảm hoàn toàn có thể đồng hành được với những cảm xúc đó".

Hai tiền bối nhận định rằng album Mỹ điệu ca của MONO có phần hòa âm rất hiện đại, nhưng vẫn giữ trong đó âm hưởng Việt Nam. Diva Hồng Nhung thẳng thắn: "Nếu làm nghệ thuật chỉ để chiều một thị hiếu hay chạy theo trend, thứ nghệ thuật đó sẽ qua đi. Nhưng nếu đi từ cội nguồn của niềm đam mê, sự trân trọng với những giá trị quan trọng, mà như MONO nói là sự tự do, tôi cho rằng đó là đỉnh điểm của sang trọng. Ngay cả trong khoảnh khắc ta mất hết tự do, ta vẫn hoàn toàn có thể có tự do. Thái độ và cách nhìn nhận đều là do mình quyết định".