Huế có tân Giám đốc công an thành phố

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Đình Dương. Ảnh: PB

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế cùng Thường trực Thành ủy; Ban Giám đốc Công an TP. HCM.

Đại diện Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TP. HCM, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP. Huế.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Đình Dương.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế cũng trao Quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP. Huế.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho Đại tá Nguyễn Đình Dương. Ảnh: PB

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đình Dương khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP. Huế tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Huế; chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng mong muốn Đại tá Nguyễn Đình Dương phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, trí tuệ tập thể; tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần giữ vững môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Huế, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai chữ số từ năm 2026.

Lãnh đạo TP. Huế, Bộ Công an, Công an TP. HCM và Công an TP. Huế chụp ảnh lưu niệm tại lễ công bố. Ảnh: PB

Thượng tướng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an TP. Huế, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đoàn kết, đề cao trách nhiệm, cùng Giám đốc Công an thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, phát huy kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tân Giám đốc Công an TP. Huế khẳng định quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.