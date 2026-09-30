Hà Nội: Quy định tiêu chí phòng, chống thiên tai đối với nhà ở hộ gia đình

Theo quyết định, các tiêu chí được áp dụng trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân. Đối tượng áp dụng gồm hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai.

Mô hình nhà chống lũ trở thành "phao cứu sinh" giúp người dân Hà Tĩnh chủ động ứng phó thay vì bị động chạy lũ (Ảnh: Toàn Vũ).

Việc thực hiện phải tuân thủ Luật Phòng, chống thiên tai và các quy định pháp luật hiện hành; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, phù hợp và hài hòa lợi ích của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Công tác phòng, chống thiên tai được yêu cầu thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả ba giai đoạn trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai; phù hợp đặc điểm, điều kiện của Hà Nội và phân vùng rủi ro thiên tai theo địa bàn nếu có.

Các tiêu chí được áp dụng đối với tất cả hoạt động trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng công trình, nhà ở, nhằm bảo đảm an toàn về người, công trình, tài sản; giảm thiểu thiệt hại và không làm gia tăng hoặc phát sinh rủi ro thiên tai.

Thành phố khuyến khích hộ gia đình, cá nhân áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chuyên môn về bảo đảm an toàn công trình, nhà ở trước thiên tai.

Khi đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở, từ khâu lựa chọn vị trí, phương án thiết kế, kết cấu, vật liệu đến biện pháp thi công phải tính toán, xem xét các yếu tố bất lợi do từng loại hình thiên tai, sự cố có thể xảy ra.

Thành phố yêu cầu hạn chế bố trí, xây dựng công trình, nhà ở tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, nhất là lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất và động đất.

Đáng chú ý, khi có cảnh báo rủi ro thiên tai từ cấp 2 trở lên, chủ công trình, nhà ở phải dừng thi công và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Đối với khu vực thường xuyên xảy ra lũ, ngập lụt như bờ, bãi, ven sông, suối hoặc khu vực được xác định theo bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, nền hoặc sàn tầng một phải được tính toán để bảo đảm an toàn với mực nước lũ, ngập lụt cao nhất từng xảy ra tại khu vực.

Phương án thiết kế, kết cấu, vật liệu và biện pháp thi công tại các khu vực này cũng phải bảo đảm an toàn trong trường hợp lũ, ngập lụt kéo dài; đồng thời có giải pháp bảo đảm an toàn về điện.

Đối với khu vực thường xuyên xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở, sụt lún đất và động đất, phương án thiết kế, kết cấu, vật liệu và biện pháp thi công phải được tính toán phù hợp, bảo đảm an toàn trước tác động của mưa, gió, rung lắc và các yếu tố thiên tai.

Công trình, nhà ở phải được kiểm tra, gia cố khi thiên tai xảy ra; đồng thời có biện pháp bảo đảm an toàn đối với các bộ phận, kết cấu ở trên cao hoặc có nguy cơ mất an toàn như biển báo, cây xanh, bồn nước và các bộ phận, kết cấu đã xuống cấp.

Tại khu vực thường xuyên xảy ra sét, phải bố trí hệ thống chống sét bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Bên cạnh các yêu cầu về công trình, nhà ở, thành phố yêu cầu mỗi hộ gia đình chuẩn bị và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm lực lượng, vật tư, phương tiện và hậu cần, để chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai, sự cố gây ra.