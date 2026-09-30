Nghiên cứu miễn phí 2 tuyến cao tốc khai thác tạm dịp Tết 2027

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 506/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ các dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh trên địa bàn hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng.

Theo thông báo, đây là những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong kết nối các tỉnh biên giới phía Bắc với Thủ đô Hà Nội, các trung tâm kinh tế lớn và hệ thống cửa khẩu quốc tế; góp phần thúc đẩy giao thương, xuất nhập khẩu, liên kết vùng và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng, khu tái định cư trong tháng 10/2026

Đánh giá khối lượng công việc còn lại lớn, Phó Thủ tướng yêu cầu các chủ thể tham gia dự án tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và thông xe đoạn Đồng Đăng - Đông Khê thuộc dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh trong năm 2026.

Tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh có vai trò quan trọng trong việc kết nối các tỉnh biên giới phía Bắc với Thủ đô Hà Nội. Ảnh: VGP

UBND hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng được yêu cầu tập trung chỉ đạo hoàn thành giải phóng toàn bộ mặt bằng, bao gồm đường gom, di dời hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, trạm dừng nghỉ và xây dựng các khu tái định cư phục vụ hai dự án ngay trong tháng 10/2026.

Hai địa phương đồng thời rà soát trữ lượng các mỏ vật liệu đá, nâng cao công suất khai thác, nhất là các mỏ đá chất lượng cao; có giải pháp ưu tiên nguồn vật liệu phục vụ thi công các dự án trọng điểm quốc gia.

Nghiên cứu cho khai thác tạm, phục vụ miễn phí dịp Tết

Đáng chú ý, nhằm phục vụ người dân và giảm thiểu tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2027, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và UBND hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng nghiên cứu, xử lý đề xuất của nhà đầu tư về phương án đưa cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và đoạn Đồng Đăng - Đông Khê thuộc cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào khai thác tạm, phục vụ nhân dân miễn phí dịp Tết theo thẩm quyền.

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an (C08), các địa phương, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án thống nhất phương án tổ chức giao thông, xây dựng trạm dừng nghỉ, đồng thời tổ chức diễn tập xử lý sự cố trước khi đưa các tuyến đường vào khai thác theo quy định, bảo đảm an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với tỉnh Cao Bằng và nhà đầu tư rà soát nhu cầu, khả năng giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, hoàn thiện thủ tục điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân để bổ sung cho cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh nếu có nhu cầu và khả năng giải ngân hết, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.