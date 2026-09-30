Thời gian giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính phụ cấp thâm niên

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* Trả lời: Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ. Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này quy định: Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau: Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

Như vậy, trường hợp nhà giáo trước khi được tuyển dụng vào viên chức đã có thời gian trực tiếp giảng dạy theo hợp đồng lao động tại cơ sở giáo dục công lập và có đóng BHXH bắt buộc theo quy định thì thời gian này được tính là thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo và được cộng dồn với thời gian giảng dạy sau khi được tuyển dụng để xác định mức phụ cấp thâm niên được hưởng.

Mức phụ cấp thâm niên được áp dụng theo Điều 4 Nghị định trên. Theo đó, nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%. Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục Hộp thư bạn đọc – Báo Giáo dục & Thời đại: 15, Hai Bà Trưng (Cửa Nam, Hà Nội). Email: bandocgdtd@gmail.com.