Thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành từ tối nay

Tốc độ tối đa 80 - 90km/h

Cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được đưa vào khai thác toàn tuyến từ tối 30/9. Ảnh: Văn Dũng

Theo kế hoạch, tối 30/9, cầu Phước Khánh được đưa vào khai thác, đánh dấu thời điểm cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức nối thông toàn tuyến.

Với chiều dài gần 58km, tuyến cao tốc hình thành trục giao thông xuyên suốt từ khu vực phía Tây qua TP. Hồ Chí Minh đến Đồng Nai, đồng thời mở thêm hướng kết nối giữa các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Đông Nam Bộ.

Cùng với việc khai thác toàn tuyến, phương án tổ chức giao thông đã được xác lập, quy định cụ thể tốc độ, hướng lưu thông tại các nút giao cũng như những yêu cầu đối với phương tiện khi qua hai cầu lớn Bình Khánh và Phước Khánh.

Theo phương án, trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn từ Km0+600 đến Km57+980, các loại ô tô được phép lưu thông, trừ xe quá khổ, quá tải.

Từ đầu tuyến, tại khu vực nút giao với cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương đến trước đường dẫn cầu Bình Khánh, tốc độ tối đa 90km/h, tối thiểu 60km/h.

Từ đầu cầu Bình Khánh đến hết phần đường đầu cầu Phước Khánh, tốc độ tối đa giảm xuống 80km/h, tối thiểu 60km/h. Sau cầu Phước Khánh đến hết phạm vi dự án, hướng về nút giao Tân Hiệp, tốc độ tối đa trở lại mức 90km/h, tối thiểu 60km/h.

Lối ra Phước An, Nhơn Trạch trên cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Văn Dũng

Tại nút giao Quốc lộ 1, phương tiện từ tuyến chính muốn rời cao tốc phải chuyển vào làn ngoài cùng bên phải, sau đó di chuyển theo các nhánh để đi về hướng Tân An hoặc Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Ở chiều ngược lại, phương tiện từ Quốc lộ 1 có thể lựa chọn các nhánh kết nối để đi về phía đầu tuyến hoặc hướng Long Thành. Tốc độ tối đa tại các nhánh và khu vực vòng xuyến là 40km/h.

Tương tự, tại nút giao Quốc lộ 50, các phương tiện rời cao tốc sẽ di chuyển theo hệ thống nhánh kết nối, sau đó theo biển báo để đi về TP. Hồ Chí Minh hoặc phường Tân An. Phương tiện từ Quốc lộ 50 đi vào cao tốc có thể lựa chọn hướng Bến Lức hoặc Long Thành. Tốc độ tối đa trên các nhánh là 40km/h.

Tại nút giao đường Nguyễn Văn Tạo, phương tiện từ cao tốc muốn ra đường địa phương phải di chuyển theo các nhánh kết nối qua khu vực trung chuyển. Chiều ngược lại, phương tiện từ đường Nguyễn Văn Tạo đi vào cao tốc phải tuân thủ hệ thống đèn tín hiệu và biển báo để lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.

Đối với nút giao Phước An, phương tiện từ khu vực cảng Phước An và Khu công nghiệp Nhơn Trạch có thể đi vào cao tốc theo hướng Bến Lức hoặc Long Thành - Vũng Tàu.

Phương tiện trên cao tốc muốn đi về cảng Phước An hoặc Khu công nghiệp Nhơn Trạch phải chuyển vào làn ngoài cùng bên phải, đi theo các nhánh kết nối, qua khu vực trung chuyển và vòng xuyến. Tốc độ tối đa trên các nhánh của nút giao này là 50km/h.

Tại nút giao Quốc lộ 51, phương tiện có thể rời cao tốc để kết nối với Quốc lộ 51, tiếp tục hành trình đến các khu vực của Đồng Nai hoặc Vũng Tàu.

Không dừng xe chụp ảnh, “check-in” trên hai cầu lớn

Cầu Bình Khánh và Phước Khánh là hai công trình quan trọng trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Văn Dũng

Một trong những nội dung đáng chú ý của phương án tổ chức giao thông là các quy định riêng đối với cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh - hai công trình quan trọng trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cầu Bình Khánh nằm trong phạm vi từ Km21+783 đến Km25+566; cầu Phước Khánh từ Km28+658 đến Km32+451. Tốc độ khai thác tối đa qua khu vực hai cầu là 80km/h, tối thiểu 60km/h.

Trong toàn bộ phạm vi cầu và đường dẫn, phương tiện không được dừng, đỗ, kể cả trên làn dừng khẩn cấp, ngoại trừ trường hợp gặp sự cố kỹ thuật bất khả kháng.

Đáng chú ý, việc dừng xe để chụp ảnh, “check-in”, ngắm cảnh hoặc đi bộ trên cầu đều không được phép. Phương tiện cũng tuyệt đối không được lùi xe hoặc quay đầu trên cầu.

Khi lưu thông qua cầu Bình Khánh và Phước Khánh, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ hướng dẫn của đơn vị vận hành và lực lượng Cảnh sát giao thông.

Hai cầu có tĩnh không 55m nên phương án khai thác đặt ra yêu cầu riêng trong điều kiện thời tiết bất lợi, đặc biệt khi xuất hiện gió ngang mạnh.

Khi có cảnh báo gió ngang cấp 7 - 8, người điều khiển phương tiện phải chủ động giảm tốc độ xuống dưới 60km/h, giữ chắc tay lái. Các phương tiện có diện tích cản gió lớn như xe thùng cao, xe container và xe khách cỡ lớn cần đặc biệt thận trọng.

Trường hợp gió từ cấp 9 trở lên hoặc xảy ra bão lớn và có lệnh đóng cầu, toàn bộ phương tiện không được tiếp tục lên cầu; phải chấp hành hướng dẫn điều tiết, phân luồng để di chuyển xuống đường tránh hoặc vào trạm dừng nghỉ, chờ đến khi điều kiện thời tiết bảo đảm an toàn.

Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 51, phía xa là nút giao Tân Hiệp. Ảnh: Văn Dũng

Việc phân làn phương tiện trên hai cầu cũng được quy định cụ thể. Theo đó, xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ bắt buộc lưu thông trên làn số 2, làn sát làn dừng khẩn cấp. Các phương tiện này chỉ được chuyển làn để vượt xe khác hoặc khi làn số 2 tạm thời đóng phục vụ sửa chữa.

Ô tô con, xe bán tải cabin kép, xe tải van không quá 7,5 tấn và các phương tiện còn lại được phép lưu thông trên cả làn số 1 - sát dải phân cách - và làn số 2. Khi lưu thông trên làn số 1, phương tiện phải nhường đường cho xe xin vượt theo quy định.

Trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật hoặc xảy ra tai nạn trên cầu, người điều khiển phải lập tức bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Nếu phương tiện vẫn có khả năng di chuyển, phải nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp; đồng thời đặt biển cảnh báo phía sau xe ở khoảng cách phù hợp và liên hệ lực lượng cứu hộ theo số điện thoại được cung cấp trên tuyến.

Việc khai thác toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành được kỳ vọng tạo thêm trục giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Tây với TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và tăng khả năng liên kết giao thông giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Đông Nam Bộ.

Toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài gần 58km. Ảnh: Văn Dũng

Tuy nhiên, khả năng kết nối của tuyến trong giai đoạn đầu vẫn còn một số hạn chế. Nút giao với Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh chưa thể phát huy đầy đủ chức năng do dự án Vành đai 3 chưa hoàn thành.

Bên cạnh đó, do chưa hoàn tất các thủ tục liên quan, nút giao Tân Hiệp thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa kịp đưa vào khai thác cùng ngày 30/9 và dự kiến sẽ vận hành sau.

Vì vậy, trong giai đoạn này, phương tiện từ hướng Tây Ninh đi Đồng Nai, khi đến nút giao Quốc lộ 51 phải rời cao tốc Bến Lức - Long Thành để tiếp tục hành trình trên Quốc lộ 51, chưa thể kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.