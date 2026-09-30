Đội Công binh số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc về nước

Chủ trì Lễ đón có Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu đón cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 ngay tại máy bay

Phát biểu tại Lễ đón, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệt liệt chúc mừng và chào đón cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về, an toàn tuyệt đối; đồng thời gửi lời chúc mừng, chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các đồng chí cùng toàn thể gia đình.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, phát biểu tại Lễ đón

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Abyei là một vùng đất xa xôi, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt và công tác còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ công tác vừa qua, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 đã luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng và Phái bộ UNISFA giao.

Đội Công binh số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei trở về nước an toàn

Trên lĩnh vực chuyên môn công binh, Đội Công binh số 4 đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông, công trình hạ tầng và bảo đảm kỹ thuật theo yêu cầu của Phái bộ.

Trong điều kiện địa hình, thời tiết và cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, cán bộ, nhân viên toàn Đội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn. Kết quả thực hiện nhiệm vụ không chỉ phục vụ trực tiếp hoạt động của Phái bộ mà còn góp phần cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ hoạt động nhân đạo và đời sống của người dân địa phương.

Đội Công binh số 4 thực sự là những 'Sứ giả hòa bình', làm lan tỏa rực rỡ hình ảnh cao đẹp của 'Bộ đội Cụ Hồ' với tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp và nhân văn

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh: Đội Công binh số 4 đã tích cực làm công tác dân vận, triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như: sửa chữa cầu, bệnh viện, trường học, đóng bàn ghế và hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhân dân địa phương; để lại dấu ấn đậm nét qua các hoạt động hỗ trợ cộng đồng thiết thực.

"Những hành động đó đã được chính quyền và cộng đồng người dân Abyei tri ân sâu sắc, gửi nhiều thư khen, qua đó củng cố vững chắc lòng tin của bạn bè quốc tế đối với lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam. Các đồng chí thực sự là những 'Sứ giả hòa bình', làm lan tỏa rực rỡ hình ảnh cao đẹp của 'Bộ đội Cụ Hồ' với tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp và nhân văn", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho hay.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương Đội Công binh số 4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng đánh giá cao Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị: Cục Đối ngoại, các cơ quan thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Binh chủng Công binh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân đã phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt Chương trình đón Đội Công binh số 4 trang trọng và ý nghĩa.

Chỉ đạo nhiệm vụ sau khi Đội Công binh số 4 kết thúc nhiệm kỳ an toàn về nước, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và toàn Đội thực hiện tốt 3 nội dung trọng tâm.

Một là, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Binh chủng Công binh và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác tổng kết nhiệm kỳ đối với Đội Công binh số 4. Trước mắt, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức đảm bảo nơi ăn ở cho Đội Công binh số 4, tiến hành việc kiểm tra sức khỏe đối với các cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4; khẩn trương giải quyết tốt công tác chính sách, tổng kết nhiệm kỳ và bình xét thi đua khen thưởng kịp thời.

Lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các đại diện các đơn vị tại Lễ đón

Hai là, đối với cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4, nhanh chóng ổn định tư tưởng, nơi ăn ở, làm tốt các công tác chuẩn bị cho tổng kết nhiệm kỳ để các đồng chí sớm về đơn vị cũ, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ba là, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tạo nguồn, khẩn trương thành lập các thê đội luân phiên, thay thế trong năm tới; tiếp tục nắm bắt tình hình các Phái bộ, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những nội dung liên quan đến lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đồng thời, cần làm tốt công tác quản lý và điều hành đối với thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.