Phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng địa bàn an toàn về an ninh, trật tự

Qua đó, góp phần quan trọng vào việc củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu thực hiện Thông tư 124.

Từ thực tiễn triển khai, nhiều mô hình tự quản về ANTT, tổ liên gia tự quản, tổ hòa giải ở cơ sở, tổ phòng chống tội phạm, mô hình camera giám sát an ninh… tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, trở thành “cánh tay nối dài” hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Năm 2026, trên phạm vi toàn quốc có 82.366 khu dân cư đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 2.630 xã, 697 phường và 11 đặc khu, hàng nghìn cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Tại hội nghị, đại diện Công an các tỉnh, thành phố đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 124; đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng địa bàn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trong thời gian tới.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

Chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể và lực lượng Công an tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của phong trào Toàn dân BVANTQ; xác định việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt; quan tâm chỉ đạo triển khai các tiêu chí xây dựng địa bàn, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo hướng thực chất, hiệu quả; thường xuyên rà soát, tổng hợp những khó khăn, bất cập phát sinh để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Thông tư số 124.