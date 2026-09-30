Sau bài trên Báo Công an nhân dân, chủ đầu tư báo cáo về vết nứt trên cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Theo BQLDA đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP Đồng Nai, Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia, tổng chiều dài tuyến 53,7 Km. Dự án chia làm 3 dự án thành phần, thành phần 1 dài 16km và thành phần 2 dài 18km qua địa bàn TP Đồng Nai và thành phần 3 qua TP Hồ Chí Minh dài 19,5km.

Dự án thành phần 1 do UBND TP Đồng Nai làm cơ quan chủ quản và chủ đầu tư là BQLDA đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP Đồng Nai. Hồ sơ thiết kế dự án thành phần 1 đã được các cơ quan chuyên môn của Bộ GTVT (nay Bộ Xây dựng) thẩm định. Công tác thi công xây lắp đang được triển khai theo hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Vết nứt kéo dài trên mặt đường của tuyến cao tốc.

Sau khi Báo CAND có bài phản ánh, BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai đã kiểm tra, đối với hồ sơ thiết kế đoạn qua khu vực sông Buông, gần với tuyến đường chuyên dùng (đường vào mỏ đá Phước Tân) có cầu bắc qua sông và đường chuyên dùng. Sông Buông đoạn chảy qua phường Phước Tân quanh co, thay đổi liên tục, một phần nằm trong phạm vi thi công nền đường bên phải tuyến trên đoạn có chiều dài khoảng 70m. Đoạn này thuộc phần đường đầu cầu sông Buông có nền đường đắp cao khoảng 8,7m so với mặt đất tự nhiên.

Trong hồ sơ thiết kế, đoạn nền đường qua sông Buông được vét bùn đến lớp đất cứng, trải vải địa kỹ thuật và đắp đất đến cao độ đáy nền đường trước khi thi công các lớp kết cấu áo đường. Theo BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, nhận định bước đầu về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nứt, lún cục bộ đoạn nền đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu qua sông Buông là chiều dài vết nứt khoảng 40m. Qua theo dõi, vết nứt không phát triển thêm cả về bề rộng và chiều dài, hiện tượng lún đã tắt dần.

BQLDA khẳng định mặt đường sẽ được khắc phục trong 2 ngày.

Các đơn vị tư vấn, thiết kế đã tiến hành khoan địa chất tại phạm vi này làm cơ sở đánh giá và đưa ra phương án để xử lý nhằm đảm bảo ổn định nền đường và an toàn trong quá trình đưa vào khai thác sử dụng dự án. Hiện nay đơn vị tư vấn thiết kế đang thực hiện công tác thí nghiệm địa chất của 2 hố khoan, làm cơ sở đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý đoạn nền đất đắp qua khu vực sông Buông.

Bên cạnh đó, nhà thầu thi công gói thầu xây lắp số 18 là Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đã phối hợp tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thực hiện ngay việc lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 60km/h khu vực cần xử lý mặt đường để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Trong ngày 30/9, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cắt mặt đường bê tông nhựa đoạn có vết nứt, bóc bỏ lớp bê tông nhựa hiện hữu, trải lớp vải địa gia cường và thảm lại lớp mặt đường bê tông nhựa, rà soát toàn bộ phạm vi mặt đường để thảm bù bê tông nhựa đảm bảo hoàn thành trong ngày 1/10.