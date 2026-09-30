Bàn giao 2 căn nhà cho hộ nghèo xã Trà Tân

Hai đơn vị bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ bà Vương Thị Hòa.

Mỗi hộ được Công ty Thủy điện Sông Tranh hỗ trợ 90 triệu đồng, cùng kinh phí đối ứng của gia đình để xây dựng nhà. Hai căn nhà hoàn thành kiên cố, khang trang, góp phần giúp các hộ ổn định cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Thanh Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân, việc hỗ trợ xây dựng nhà thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, góp phần thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát và giúp các hộ khó khăn có điều kiện vươn lên.

Từ khi Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 đi vào vận hành, Công ty Thủy điện Sông Tranh thường xuyên triển khai các hoạt động an sinh xã hội tại khu vực xung quanh lòng hồ như thả cá giống, hỗ trợ bò, cây giống và kinh phí xây dựng nhà cho hộ khó khăn. Đến nay, công ty đã hỗ trợ xây dựng 15 căn Nhà tình nghĩa tại 3 xã, với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng.