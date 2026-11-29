Siêu đô thị và mệnh lệnh giữ bản sắc

Bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm vóc được mở rộng sau khi hợp nhất địa giới hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh mang trên mình sứ mệnh trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ XXI.

Tuy nhiên, hiện đại hóa không đồng nghĩa với việc xóa bỏ quá khứ để thay thế bằng những khối bê tông kính đồng dạng. Ngay trong định hướng phát triển đô thị đặc biệt, Bộ Chính trị đã nhấn mạnh yêu cầu kết hợp đồng bộ giữa phát triển đô thị mới với cải tạo, chỉnh trang đô thị, phát triển kiến trúc hài hòa, giữ gìn và phát huy các yếu tố đặc trưng, cũng như bảo tồn giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các công trình có ý nghĩa lịch sử, chính trị, văn hóa đặc sắc.

Một góc đình thần Xuân Hiệp- Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Thực tế cho thấy, sức sống của một đô thị đặc biệt có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời được bồi đắp từ sự giao thoa, tiếp biến của nhiều lớp văn hóa. Từ những di tích cách mạng, danh lam thắng cảnh, kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng, đến các dãy phố cổ, làng nghề truyền thống và những ngôi biệt thự mang dấu ấn thời gian, tất cả tạo nên một hệ sinh thái ký ức độc đáo.

Theo thống kê từ UBND TP Hồ Chí Minh, toàn Thành phố hiện sở hữu một kho tàng di sản đồ sộ với 321 công trình, địa điểm đã được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 100 di tích quốc gia và 217 di tích cấp Thành phố cùng 227 công trình, địa điểm thuộc danh mục kiểm kê di tích. Bên cạnh đó là 23 bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại các bảo tàng trực thuộc Sở, bảo tàng ngoài công lập và tư nhân, 297 căn biệt thự được phân loại giá trị kiến trúc (gồm 63 biệt thự nhóm 1 và 234 biệt thự nhóm 2), cùng 9 nghề truyền thống, 1 làng nghề và 3 làng nghề truyền thống đã được công nhận.

Dưới áp lực của quá trình đô thị hóa nhanh chóng, sự biến đổi công năng sử dụng và tác động khắc nghiệt của thời gian, nhiều khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử và công trình kiến trúc đang đối mặt với nguy cơ xuống cấp, mai một, biến đổi cảnh quan hoặc bị cải tạo thiếu đồng bộ làm mất đi yếu tố gốc. Nếu thiếu một hành lang pháp lý đủ mạnh và cơ chế nguồn lực phù hợp, sự phát triển nóng có thể vô tình làm tổn thương chính những giá trị làm nên thương hiệu và sức hút riêng biệt của TP Hồ Chí Minh.

Đòn bẩy tài chính và chuyển đổi số

Một trong những điểm sáng nhân văn và thực tiễn nhất trong chiến lược bảo tồn của TP Hồ Chí Minh chính là việc thiết lập cơ chế khuyến khích, hỗ trợ tổ chức và cá nhân tham gia tôn tạo, bảo vệ các khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử và công trình kiến trúc có giá trị.

Trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Trên thực tế, rất nhiều ngôi nhà cổ, biệt thự kiến trúc hay không gian văn hóa truyền thống trên địa bàn Thành phố thuộc sở hữu, quản lý hoặc sử dụng của tổ chức, cá nhân và cộng đồng. Trong khi nguồn lực của chủ sở hữu thường còn hạn chế về tài chính lẫn kỹ thuật chuyên sâu, chi phí cho việc khảo sát, lập hồ sơ, thiết kế, gia cố, tôn tạo và phát huy giá trị lại khá lớn. Nếu chỉ dựa vào nguồn lực tự thân của người dân hoặc sự tự nguyện xã hội hóa đơn thuần, bài toán bảo tồn khó lòng đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn.

Để giải quyết nút thắt này, chính sách mới của TP Hồ Chí Minh xác lập nguyên tắc ngân sách Thành phố đóng vai trò dẫn dắt, kết hợp hài hòa với nguồn lực xã hội hóa và nguồn lực của tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở tổng kết 5 năm (giai đoạn 2020–2025) Thành phố đã đầu tư tu bổ, phục hồi di tích từ nguồn ngân sách khoảng 1.000 tỷ đồng, TP Hồ Chí Minh dự kiến nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách Thành phố cho các dự án không sử dụng vốn đầu tư công khoảng 50 tỷ đồng mỗi năm, tùy theo danh mục nhiệm vụ, đối tượng ưu tiên và khả năng cân đối ngân sách.

Nguồn lực này được định hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các công trình có giá trị đặc biệt, tiêu biểu hoặc có nguy cơ xuống cấp, mai một. Cách tiếp cận này không thay thế trách nhiệm của chủ sở hữu hay cộng đồng, nhưng tạo ra sự đồng hành thiết thực, công khai và minh bạch, giúp người dân vừa giữ gìn được tài sản ký ức, vừa đóng góp vào cảnh quan và bản sắc chung của đô thị.

Song hành với đòn bẩy tài chính, TP Hồ Chí Minh cũng đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành trụ cột quan trọng trong công tác bảo tồn. Thay vì chỉ dừng lại ở hồ sơ giấy cồng kềnh, các dự thảo chính sách thúc đẩy quản lý hồ sơ điện tử, chia sẻ dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu số về di sản văn hóa, số hóa tư liệu, quét 3D và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khảo sát, bảo vệ và phát huy giá trị. Việc số hóa không chỉ giúp lưu giữ chuẩn xác hiện trạng và lịch sử can thiệp vào di tích phục vụ công tác quản lý, trùng tu lâu dài, mà còn mở ra những không gian trải nghiệm mới cho giáo dục truyền thống, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Nhìn từ tổng thể chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030 và tầm nhìn đến năm 2075, có thể thấy TP Hồ Chí Minh không chọn cách "đóng khung" di sản trong những không gian tách rời nhịp sống đương đại. Mục tiêu cao nhất của việc bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị là làm cho các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan tiếp tục lan tỏa, gắn kết hài hòa với chỉnh trang đô thị và tạo ra giá trị gia tăng cho phát triển bền vững.

Di tích lịch sử Căn cứ vùng bưng 6 xã tọa lạc ở phường Long Trường.

Khi một khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử được cải tạo, chỉnh trang phù hợp, một công trình kiến trúc được tôn tạo đúng quy chuẩn hay một làng nghề truyền thống được phát huy giá trị, nơi đó không chỉ bồi đắp chất lượng không gian sống và niềm tự hào của người dân, mà còn tạo xung lực cho hoạt động nghiên cứu, trưng bày, giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa. Cùng với mục tiêu đến năm 2030 (theo Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU ngày 17/4/2026 của Thành ủy) bảo đảm 100% xã, phường, đặc khu và lực lượng vũ trang có thiết chế văn hóa, thể thao với trên 90% hoạt động thường xuyên, hiệu quả, 100% khu phố, ấp, khu dân cư có địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng và xây dựng, hoàn thiện, duy trì hoạt động hiệu quả 30 Nhà thiếu nhi quy mô liên phường, xã, TP Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế và không gian văn hóa từ cơ sở đến toàn đô thị.

Sự chuyển động đồng bộ từ hoàn thiện thể chế, phân định rõ trách nhiệm, cải cách thủ tục, bố trí nguồn lực hỗ trợ đến ứng dụng chuyển đổi số đã khẳng định một tầm nhìn phát triển cân bằng và bền vững của TP Hồ Chí Minh. Giữa nhịp điệu vươn lên mạnh mẽ của một đô thị đặc biệt, đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng và cực đổi mới sáng tạo của cả nước, chính chiều sâu văn hóa và bề dày lịch sử được trân trọng gìn giữ sẽ là điểm tựa vững chắc, giúp TP Hồ Chí Minh khẳng định bản sắc riêng có của một siêu đô thị năng động, văn minh và nghĩa tình.