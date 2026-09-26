Trong những buổi tập gần đây, một số tuyển thủ Việt Nam đóng vai trò như một phiên dịch viên giúp các cầu thủ Việt kiều, ngoại binh kết nối với ban huấn luyện và phóng viên. Sự thay đổi thú vị ấy đến từ một đội tuyển Việt Nam nhiều màu sắc.

Tương tự như hàng loạt đội tuyển đang phát triển trên toàn thế giới, xu hướng đa dạng hóa nguồn lực của đội đã và đang phát triển. Nói riêng tại đợt hội quân cho FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik triệu tập 15 nội binh, 5 cầu thủ Việt kiều cùng 3 ngoại binh nhập tịch-điều chưa từng xảy ra.

Các tuyển thủ Việt Nam có mặt tại Indonesia chuẩn bị tranh tài FIFA ASEAN Cup 2026.

Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng, Adou Minh là bộ ba Việt kiều lần đầu tiên hiện diện trong buổi tập chuyên môn của đội tuyển Việt Nam. Thể hiện năng lực tại V-League, cộng thêm khát khao cống hiến cho bóng đá Việt Nam, họ nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ giới mộ điệu. Bộ ba này cũng trở thành làn gió mới, đem đến thêm nhiều kỳ vọng cho đội tuyển Việt Nam, hậu giai đoạn vô địch ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam không thay đổi hàng loạt nhân sự khi tham gia FIFA ASEAN Cup 2026, giống như cách mà Indonesia, Philippines, Malaysia cùng Thái Lan lựa chọn. Theo quan điểm của HLV Kim Sang-sik, bộ khung của đội tuyển đã đạt ổn định. Điều quan trọng, dựa trên bối cảnh thực tế với tình hình thể trạng của một số cầu thủ, cộng thêm việc được lựa chọn tối đa nguồn lực nơi V-League, vị chiến lược gia Hàn Quốc sẽ gia cố một số khu vực cho đội nhà.

Cánh trái của đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ từ Văn Vĩ vì chấn thương. Song thay vào đó, đổi lại đón chào màn tái xuất từ Cao Pendant Quang Vinh. Hậu vệ trái hay nhất V-League hiện tại đang rất háo hức đồng hành với đội tuyển ở một giải đấu chính thức. Đó là điều mà xuyên suốt một năm trước, trong một số đợt hội quân, hậu vệ trưởng thành từ bóng đá Pháp chưa thể trải nghiệm.

Adou Minh, một Việt kiều khác cũng nhận rất nhiều kỳ vọng nơi hàng thủ. Tuy không có Thành Chung cùng Văn Hậu tại FIFA ASEAN Cup 2026, song ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam vẫn rất yên tâm khi tân binh kể trên hiện diện. Đặc biệt khi ban huấn luyện chứng kiến khả năng thu hồi bóng, tranh chấp không chiến rất tốt đến từ phía anh.

Hàng tiền vệ và hàng tiền đạo hứa hẹn được nâng tầm. Ngay cả khi vắng Quang Hải vì chấn thương, những Hoàng Hên, Tài Lộc, Đình Bắc, Xuân Son, Ngô Đăng Khoa cùng Williams Minh Hoàng vẫn là lựa chọn chất lượng.

Sau cùng, đây chưa phải là đội tuyển hoàn hảo nhất mà HLV Kim Sang-sik đang có trong tay. Song việc triệu tập được nhiều Việt kiều, ngoại binh nhập tịch chất lượng, song hành với dàn nội binh đạt được tính ổn định cao về năng lực, phong độ và thể trạng... giúp cho đội tuyển Việt Nam đáng xem khi bước vào guồng quay FIFA ASEAN Cup 2026.