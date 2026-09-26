HLV Indonesia lên tiếng về đội hình 11 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài đá chính

HLV John Herdman của ĐT Indonesia tung ra sân đội hình xuất phát với 11 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài trong trận gặp Singapore tại lượt trận đầu tiên bảng A FIFA ASEAN Cup Division 1 2026 trên sân Gelora Bung Karno (SUGBK) vào tối 25/9.

Đội hình xuất phát của Indonesia gồm Maarten Paes, Kevin Diks, Elkan Baggott, Justin Hubner, Dean James, Luke Vickery, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny và Mitchell Baker.

Trong số này, Elkan Baggott trở thành công dân Indonesia trước khi bước sang tuổi 21. 10 cầu thủ còn lại đã thay đổi quốc tịch nhưng đều có nguồn gốc Indonesia. Truyền thông xứ vạn đảo cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Indonesia sử dụng đội hình xuất phát không có cầu thủ nào sinh ra tại Indonesia.

Đội hình ra sân của ĐT Indonesia với 11 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài.

“Đúng vậy. Hãy nhìn xem, đây là đội hình gồm những người muốn đại diện cho đất nước này, sẵn sàng lên máy bay và làm việc chăm chỉ”, Herdman nói trong cuộc họp báo sau trận.

“Họ thực hiện những pha tranh chấp 50-50, thi đấu với niềm đam mê, sự nhiệt huyết và trái tim dành cho những người hâm mộ ở đây. Điều quan trọng là phải tôn trọng điều đó”, ông giải thích.

Sang hiệp hai, HLV Herdman đưa vào sân 5 cầu thủ, trong đó có hai cầu thủ sinh ra tại Indonesia là Rayhan Hannan và Rizky Ridho. HLV người Anh cho rằng không nên phân biệt các cầu thủ dựa trên nơi họ sinh ra hay nguồn gốc thi đấu.

“Theo quan điểm của tôi, các cầu thủ địa phương không có gì khác biệt. Không nên có sự phân biệt cầu thủ địa phương, không có cầu thủ diaspora (cầu thủ gốc Indonesia sinh ra ở nước ngoài). Chúng ta là Indonesia”, HLV Herdman nói.

HLV John Herdman cho rằng không nên có sự phân biệt giữa những cầu thủ nội của Indonesia và những cầu thủ Indonesia sinh ra ở nước ngoài.

“Các cầu thủ đại diện cho màu cờ sắc áo, hát quốc ca và luôn sát cánh cùng nhau. Đây là tư duy mà chúng ta phải thay đổi. Những cầu thủ này giờ là người Indonesia. Họ hạnh phúc khi được thi đấu cho các bạn”, nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh.

HLV Herdman cho rằng những câu hỏi về việc sử dụng các cầu thủ sinh ra ở nước ngoài có thể được đặt ra trong trường hợp họ không còn thi đấu với tinh thần cần thiết. “Và khi họ bắt đầu né tránh các pha tranh chấp hoặc ngừng chạy trong các trận đấu, khi đó các bạn có thể đặt những câu hỏi đó”, HLV Herdman nói thêm.

ĐT Indonesia khởi đầu FIFA ASEAN Cup Division 1 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước ĐT Singapore. Ragnar Oratmangoen mở tỷ số ở phút 13 trước khi Ole Romeny thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 73, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

Chiến thắng này giúp ĐT Indonesia đứng nhì bảng A ở FIFA ASEAN Cup Division 1. Ở trận kế tiếp vào ngày 28/9, ĐT Indonesia sẽ gặp Malaysia, đội bóng đứng đầu bảng A sau chiến thắng 3-0 trước ĐT Bangladesh.