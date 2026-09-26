Indonesia thắng 2-0 nhưng chưa đáng sợ

Indonesia kiểm soát 57% bóng và tung 11 cú sút, nhưng chỉ hai lần đưa bóng trúng đích trước Singapore.

Indonesia có khởi đầu đúng như mong muốn. Ragnar Oratmangoen mở tỷ số từ phút 13, trước khi Ole Romeny ghi bàn trên chấm phạt đền trong hiệp hai để ấn định chiến thắng 2-0.

Thế trận nghiêng về đội chủ nhà khi Indonesia kiểm soát 57% bóng, tung 11 cú sút so với 3 của Singapore và hưởng 11 quả phạt góc. Tuy nhiên, chỉ 2 trong số 11 pha dứt điểm đi trúng đích. Nói cách khác, Indonesia ghi hai bàn từ đúng hai lần đưa bóng hướng vào khung thành.

Con số ấy phần nào phản ánh trận đấu. Indonesia kiểm soát nhiều hơn, thường xuyên đưa bóng sang phần sân đối phương nhưng không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ ràng.

Trước giải, Herdman từng nói một đội tuyển vừa tập hợp không thể lập tức vận hành “mượt như Rolls-Royce”. Trận gặp Singapore cho thấy ông có lý. Indonesia sở hữu dàn cầu thủ tốt, nhưng sự ăn ý giữa họ vẫn cần thời gian.

Chất lượng cá nhân tạo khác biệt

Bàn mở tỷ số là ví dụ rõ nhất. Luke Vickery xuống biên phải rồi căng ngang để Ragnar Oratmangoen dứt điểm ở phút 13. Pha bóng không quá phức tạp, nhưng tốc độ triển khai và chất lượng xử lý giúp Indonesia tận dụng được khoảng trống trước hàng thủ Singapore.

Herdman sử dụng đội hình rất khác so với ASEAN Cup hồi tháng 8. Cả 11 cầu thủ xuất phát trước Singapore đều sinh ra ở nước ngoài, với nhiều cái tên quen thuộc như Maarten Paes, Kevin Diks, Elkan Baggott, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, Oratmangoen hay Romeny.

Chất lượng của nhóm cầu thủ này giúp Indonesia dễ dàng hơn trong những tình huống một đấu một, tranh chấp hoặc thoát pressing. Khi cần đẩy bóng lên phía trước, đội chủ nhà cũng không phải phụ thuộc hoàn toàn vào những pha phối hợp nhiều chạm.

Singapore chủ động lùi thấp và giữ đội hình chặt sau khi thủng lưới. Cách chơi này khiến Indonesia có bóng khá nhiều nhưng không dễ tìm khoảng trống trong khu vực cấm địa.

Ragnar Oratmangoen và Ole Romeny ghi bàn giúp Indonesia thắng 2-0 ở trận ra quân.

Sau bàn của Oratmangoen, Indonesia vẫn duy trì sức ép nhưng thiếu những pha xử lý cuối đủ sắc. Không ít tình huống kết thúc bằng các quả tạt hoặc cú sút ở tư thế chưa thật sự thuận lợi.

11 quả phạt góc mà không có bàn thắng cũng là chi tiết đáng chú ý. Với những cầu thủ có thể hình tốt như Baggott, Hubner hay Diks, bóng chết lẽ ra phải mang lại nhiều nguy hiểm hơn.

Khả năng dứt điểm cũng chưa thuyết phục. Indonesia chỉ có hai cú sút trúng đích sau 11 lần thử vận may, tỷ lệ thấp so với lượng bóng và số lần đưa người lên tấn công.

Hệ thống vẫn cần thêm thời gian

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 70, khi Safuwan Baharudin phạm lỗi trong tình huống Romeny có cơ hội thoát xuống. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đổi thẻ vàng thành thẻ đỏ.

Ba phút sau, Romeny thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 2-0. Từ thời điểm Singapore chỉ còn 10 người, trận đấu gần như được định đoạt.

Indonesia có ba điểm, giữ sạch lưới và không phải trải qua những phút cuối quá căng thẳng. Với một giải đấu ngắn, đó là khởi đầu đủ tốt.

Tuy nhiên, trận đấu cũng để lại vài vấn đề cho Herdman. Indonesia có những thời điểm chuyền bóng nhiều nhưng không kéo được hàng thủ Singapore ra khỏi vị trí. Khi không có khoảng trống để tăng tốc, nhịp tấn công dễ trở nên chậm và phụ thuộc vào những pha xử lý cá nhân.

Điều này không quá khó hiểu. Nhiều cầu thủ Indonesia đang thi đấu ở những môi trường khác nhau và chỉ có thời gian ngắn hội quân trước giải. Việc đặt họ vào cùng một hệ thống rồi yêu cầu vận hành ăn ý ngay lập tức gần như bất khả thi.

Trận gặp Malaysia sẽ là bài kiểm tra rõ hơn cho chất lượng lối chơi của Indonesia.

Herdman cũng thừa nhận sau trận rằng các cầu thủ có lúc chơi tốt, có lúc xuống sức do phải thích nghi với điều kiện thi đấu và ảnh hưởng từ việc di chuyển. Ông tin đội sẽ sắc bén hơn khi có thêm thời gian thi đấu cùng nhau.

Indonesia hiện có nền tảng nhân sự đủ mạnh. Paes tạo cảm giác chắc chắn trong khung thành, hàng thủ giàu thể hình và kinh nghiệm, tuyến giữa có những cầu thủ quen với cường độ cao, còn Oratmangoen và Romeny đủ khả năng tự xử lý cơ hội.

Điều họ cần thêm là sự liên kết giữa các tuyến. Một đội hình mạnh chưa chắc lập tức trở thành một đội bóng mạnh nếu khoảng cách giữa các vị trí chưa được điều chỉnh và các cầu thủ chưa hiểu thói quen di chuyển của nhau.

Trước Singapore, chất lượng cá nhân đủ giúp Indonesia giải quyết trận đấu. Nhưng khi gặp đối thủ phòng ngự tốt hơn hoặc có khả năng phản công nhanh, những pha mất bóng trong lúc nhiều cầu thủ dâng cao có thể mang lại rủi ro lớn hơn.

Trận gặp Malaysia ngày 28/9 vì thế sẽ cho thấy nhiều hơn. Sau khi thắng Bangladesh 3-0, Malaysia đang dẫn Indonesia về hiệu số và cũng sở hữu lực lượng đủ tốt để buộc đội chủ nhà phải chơi ở cường độ cao hơn.

Chiến thắng 2-0 trước Singapore giúp Indonesia có khởi đầu thuận lợi, nhưng chưa cho thấy một đội bóng đã vận hành hoàn chỉnh. Herdman có trong tay rất nhiều cầu thủ giỏi. Công việc của ông bây giờ là khiến họ chơi với nhau tự nhiên hơn.

Indonesia đã có chất lượng để thắng trận. Muốn đi đến chức vô địch, họ còn phải chứng minh mình có một cách chơi đủ ổn định.