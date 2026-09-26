Giai đoạn phát triển mới của quần vợt Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi (hàng đầu, thứ 6 bên phải sang) dự và chúc mừng đại hội. Ảnh: PHI NÔNG

Đẩy mạnh hoạt động

Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng hình thành trên cơ sở hợp nhất Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng và Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Nam (cũ). Đại hội Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành công tác nhân sự, bầu 19 thành viên vào Ban Chấp hành. Ông Võ Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất bao bì Carton Hòa Bình giữ chức Chủ tịch liên đoàn.

Nhiệm kỳ qua, liên đoàn phối hợp cơ quan quản lý thể thao, câu lạc bộ, doanh nghiệp tổ chức giải đấu, phát triển phong trào, kết nối hội viên và quảng bá hình ảnh địa phương. Trong đó, nổi bật là giải vô địch quốc gia; giải U14, U18 quốc tế; giải Đà Nẵng - Việt Nam Open cùng các giải đấu phong trào. Bên cạnh đó, liên đoàn phối hợp các đơn vị chuyên môn, câu lạc bộ và cơ sở đào tạo đẩy mạnh công tác huấn luyện, tuyển chọn vận động viên, trọng tài; tạo điều kiện cho vận động viên tham gia các giải khu vực và toàn quốc.

Theo ông Sơn, quần vợt là môn thể thao phổ biến, có nhiều lợi ích trong việc rèn luyện sức khỏe. Qua quá trình tập luyện và thi đấu, các câu lạc bộ quần vợt trên địa bàn thành phố đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển thể dục - thể thao của thành phố. Hiện quần vợt đang đứng trước cơ hội mới để tiếp tục phát triển. Mục tiêu liên đoàn đặt ra sau đại hội là xây dựng Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng thành tổ chức xã hội nghề nghiệp đoàn kết, minh bạch, hoạt động thực chất; phát triển phong trào rộng khắp và bền vững; chú trọng đào tạo trẻ, chuẩn hóa chuyên môn, nâng chất lượng giải đấu; huy động hiệu quả nguồn lực xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe người dân và quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, đáng sống, giàu bản sắc.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: PHI NÔNG

“Để cụ thể hóa các mục tiêu, liên đoàn khảo sát, lập bản đồ sân quần vợt, câu lạc bộ và người chơi trên địa bàn thành phố để kết nối việc tập luyện, thi đấu thường xuyên; phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức các giải đấu. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống xếp hạng phong trào phù hợp trình độ, độ tuổi, đưa các hoạt động ngày càng chuyên nghiệp; duy trì giải quần vợt Đà Nẵng mở rộng và từng bước xây dựng thành thương hiệu hằng năm. Liên đoàn cũng sẽ phối hợp trường học, trung tâm thể thao và câu lạc bộ tuyển chọn và đào tạo vận động viên trẻ; tập huấn, xây dựng đội ngũ trọng tài và cán bộ điều hành giải đấu đạt chuẩn”, ông Sơn nhấn mạnh.

Chung tay xây dựng phong trào

Là môn thể thao phổ biến, quần vợt thu hút nhiều người chơi. Tại các cụm sân trên địa bàn trung tâm thành phố, không khí tập luyện và thi đấu diễn ra sôi nổi. Qua 5 năm gắn bó với quần vợt, anh Huỳnh Ngọc Hậu (phường Hòa Xuân) chia sẻ: “Môn thể thao này giúp tôi nâng cao thể lực, sức bền và mang đến tinh thần thoải mái. Tôi hy vọng, phong trào chơi quần vợt ngày càng lan tỏa. Hiện thành phố có nhiều tiềm năng để đẩy mạnh hoạt động khi cộng đồng người chơi được mở rộng. Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng cần tổ chức thêm các giải đấu chất lượng, tạo điều kiện cho vận động viên giao lưu, thi đấu nâng cao trình độ; phát huy vai trò cầu nối gắn kết cộng đồng người chơi quần vợt trên địa bàn thành phố và cả nước”.

Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển phong trào sau đại hội. Ảnh: PHI NÔNG

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải, hướng tới mục tiêu đưa phong trào thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố phát triển mạnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các liên đoàn thể thao hoạt động, trong đó có Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng. Đại hội lần này đánh dấu chặng đường mới, ghi nhận nỗ lực phát triển mạnh mẽ của phong trào quần vợt thành phố. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả tập hợp, xây dựng và phát triển phong trào quần vợt trên địa bàn thành phố, liên đoàn cần xác định mỗi hội viên là hạt nhân chung tay xây dựng phong trào; phối hợp làm tốt công tác đào tạo trẻ và giới thiệu đào tạo nâng cao, chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển quần vợt thành phố tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030 tại Đà Nẵng.

“Bên cạnh đó, cần nghiên cứu thống nhất tổ chức các giải truyền thống của liên đoàn hằng năm theo hệ thống của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và tham gia thi đấu giao lưu với các liên đoàn trên cả nước để nâng cao chuyên môn, bồi dưỡng tài năng; hỗ trợ, tạo điều kiện để các đơn vị tổ chức sân chơi và chủ động phối hợp đăng cai tổ chức giải đấu cấp quốc gia”, ông Hải nói.