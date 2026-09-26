Zidane thắng nhọc nhằn trong ngày ra mắt tuyển Pháp

Zinedine Zidane khởi đầu suôn sẻ với tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.

Kylian Mbappe là người ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm, song thủ quân đội tuyển Pháp lại dính chấn thương đầu gối ngay trong tình huống lập công và buộc phải rời sân sớm.

Ở trận đấu ra mắt của Zidane, "Les Bleus" tỏ ra khá bế tắc dù cầm bóng trong phần lớn thời gian của hiệp một. Bước ngoặt chỉ xuất hiện ở phút 54. Tận dụng pha phối hợp bất cẩn của hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ, Michael Olise kiến tạo chuẩn xác để Mbappe dứt điểm chìm hiểm hóc, mở tỷ số.

Đây cũng là bàn thắng thứ 67 của chân sút thuộc biên chế Real Madrid trong màu áo lam. Tuy nhiên, anh phải rời sân ngay sau đó để nhường chỗ cho Desire Doue vì chấn thương.

Bị dẫn trước, đoàn quân của Vincenzo Montella vùng lên mạnh mẽ và liên tục bắn phá khung thành đối phương, song thủ thành Mike Maignan đã có ngày thi đấu xuất sắc để bảo toàn mành lưới.

Hy vọng có điểm của Thổ Nhĩ Kỳ chính thức khép lại ở phút 87, khi thủ môn Ugurcan Cakir nhận thẻ đỏ trực tiếp sau can thiệp của VAR vì dùng tay cản bóng ngoài vùng cấm.

Chiến thắng tối thiểu giúp Zidane bỏ túi 3 điểm đầu tay. Dẫu vậy, mức độ nghiêm trọng từ chấn thương của Mbappe chắc chắn khiến "Zizou" cùng người hâm mộ ít nhiều cảm thấy lo lắng. Ở lượt trận tiếp theo, tuyển Pháp sẽ chạm trán Bỉ vào ngày 29/9 tới.

Zidane nói về cách chơi của tuyển Pháp Tiết lộ trên RMC sau khi nhậm chức tuyển Pháp hôm 28/7, Zidane ngay lập tức có phát biểu đáng chú ý về phong cách ông sẽ xây dựng tại tuyển Pháp trong tương lai.