Tin thể thao (26-9): Vận động viên 17 tuổi người Trung Quốc phá kỷ lục đại hội đã tồn tại suốt 24 năm

Pháp nhọc nhằn “vượt ải” Thổ Nhĩ Kỳ

Rạng sáng 26-9, bàn thắng duy nhất của siêu sao Kylian Mbappe ở đầu hiệp 2 giúp đội tuyển Pháp nhọc nhằn đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 1-0 tại vòng mở màn UEFA Nations League.

Tuy nhiên, cảm xúc vỡ òa nhanh chóng chuyển thành nỗi âu lo khi Mbappe ôm chặt lấy đầu gối với vẻ mặt đau đớn sau cú sút. Không thể gượng dậy tiếp tục thi đấu, chân sút thuộc biên chế Real Madrid đành tập tễnh rời sân nhường chỗ cho Desire Doue.

Mbappe ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng nhọc nhằn cho Pháp. Ảnh: Getty

Dẫu vậy, Thổ Nhĩ Kỳ không dễ buông xuôi. Họ đẩy cao đội hình và gây sức ép trong những phút cuối khiến Pháp phải tổ chức phòng ngự tập trung.

Kịch tính được đẩy lên ở phút 87 khi thủ môn Cakir nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống dùng tay chơi bóng bên ngoài vòng cấm, sau khi trọng tài tham khảo VAR. Thổ Nhĩ Kỳ vì thế phải chơi những phút cuối với 10 người.

Cuối cùng, Pháp bảo toàn thành công tỷ số và giành trọn 3 điểm. Đây là khởi đầu thuận lợi cho Zidane trên cương vị HLV trưởng “Les Bleus”.

U23 Việt Nam dừng bước tại ASIAD 20

Tối 25-9, U23 Việt Nam nhận thất bại 0-4 trước Hàn Quốc ở tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 20. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc tiến vào bán kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan.

Thất bại cho thấy khoảng cách giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, đặc biệt ở khả năng tranh chấp, chống bóng bổng và duy trì sự tập trung trong những thời điểm quyết định. Dẫu vậy, cần biết rằng lực lượng của U23 Việt Nam tại giải đấu này có sự khác biệt so với giải U23 châu Á hồi đầu năm, khi được bổ sung các cầu thủ trẻ U21 để cọ xát cho các nhiệm vụ trong thời gian tới.

MU chiêu mộ tiền vệ cánh trái

Tài năng trẻ Noah Ajayi của MU đã chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB.

MU ký hợp đồng chuyên nghiệp với Ajayi. Ảnh: Man Utd

Là một trong những cầu thủ trẻ nổi bật ở cấp độ học viện mùa giải 2025-2026, cầu thủ này từng ghi một bàn thắng ấn tượng từ ngoài vòng cấm tại FA Youth Cup, đồng thời mở tỷ số trong trận chung kết Premier League Cup.

Ajayi sẽ bước sang tuổi 18 vào tháng 11 và có khả năng được đôn lên đội một trong mùa giải sắp tới. Bản hợp đồng dài hạn cũng giúp MU có thêm sự chủ động trong việc đưa Ajayi đi thi đấu theo dạng cho mượn. Cam kết tương lai của Ajayi có ý nghĩa quan trọng với MU, trong bối cảnh CLB được dự đoán sẽ chia tay JJ Gabriel - tài năng trẻ đang tìm kiếm cơ hội chuyển tới La Liga.

VĐV Trung Quốc 17 tuổi phá kỷ lục 24 năm của ASIAD

VĐV 17 tuổi người Trung Quốc Chen Yujie vừa giành huy chương vàng nội dung nữ chạy 100m môn điền kinh tại ASIAD 2026 với thành tích 11,06 giây, phá kỷ lục đại hội đã tồn tại suốt 24 năm.

Chen Yujie phá kỷ lục ở nội dung nữ chạy 100m môn điền kinh tại ASIAD sau 24 năm. Ảnh: China Xinhua Sports

Kỷ lục cũ thuộc về Susanthika Jayasinghe của Sri Lanka với thành tích 11,15 giây tại ASIAD năm 2002 (Busan, Hàn Quốc).

Chen Yujie phá kỷ lục ASIAD nhưng vẫn cách khá xa kỷ lục châu Á. VĐV giữ kỷ lục châu Á nội dung chạy 100m của nữ cũng là người Trung Quốc - Li Xuemei thiết lập kỷ lục 10,79 giây tại Đại hội thể thao toàn quốc của Trung Quốc năm 1997.

Vinicius bị chế giễu vì pha bóng vụng về

Vinicius Junior trở thành tâm điểm chế giễu trên mạng xã hội sau pha biểu diễn kỹ thuật bất thành trong trận Brazil hòa Australia 1-1 tối 25-9.

Theo đó, trong một tình huống có bóng bên cánh trái, Vinicius cố thực hiện động tác kỹ thuật nhằm đánh lừa cầu thủ Australia. Ý đồ của tiền đạo Brazil khá rõ, nhưng pha xử lý không thành công. Đối thủ lập tức áp sát, cướp bóng và khiến Vinicius mất quyền kiểm soát.

Pha xử lý lỗi vì thế trở thành hình ảnh đáng chú ý nhất của Vinicius trong trận đấu mà Brazil chỉ có thể xuyên thủng hàng phòng ngự Australia ở phút bù giờ.

FIFA gọi tên Đình Bắc và Khoa Ngô

Nguyễn Đình Bắc và Ngô Đăng Khoa cùng được FIFA giới thiệu trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 như những gương mặt đáng xem nhất giải.

Đình Bắc đang thi đấu thành công ở nhiều giải đấu. Ảnh: vietnamnet.vn

Đình Bắc đang trải qua khoảng thời gian thành công trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Tiền đạo 22 tuổi vô địch V-League cùng CLB Công an Hà Nội, rồi góp công lớn vào chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam.

Về phần Khoa Ngô, sau khi vô địch Cúp Quốc gia với CLB Công an TP Hồ Chí Minh, anh được HLV Kim Sang Sik triệu tập cho ASEAN Cup 2026 nhưng lỡ hẹn giải đấu vì chấn thương. Ban đầu, Ngô Đăng Khoa không có mặt trong danh sách dự FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng chấn thương của Thành Chung đã mở ra cơ hội cho anh.

Khai mạc Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026

Tối 25-9, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức khai mạc Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026.

Giải quy tụ 130 vận động viên xuất sắc đến từ 10 đội tuyển trên toàn quốc tham dự; tranh tài ở 7 nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ.

Đây là dịp để các vận động viên thi đấu, cọ xát, nâng cao chuyên môn; giúp ngành thể thao kiểm tra, đánh giá phong trào, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị tham dự các giải đấu quốc tế.