HLV U23 Việt Nam: 'Tôi vui vì cách học trò thể hiện'

HLV Đinh Hồng Vinh trả lời phỏng vấn sau trận. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

“Tôi thực sự vui và cảm ơn các học trò. U23 Việt Nam đã thể hiện tốt từ bản lĩnh, sự tự tin đến cách vận hành trong cả tấn công lẫn phòng ngự”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ sau trận.

Theo nhà cầm quân sinh năm 1974, những trải nghiệm tại ASIAD 20 sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Ông tin giải đấu là bước chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 34 và vòng loại U23 châu Á 2028.

U23 Việt Nam từng tiến rất gần bàn gỡ ở phút 35. Nguyễn Quang Vinh sút bóng dội cột, trước khi Lê Văn Thuận băng vào đá bồi tung lưới thủ môn Kim Joon-hong. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

“U23 Việt Nam tôn trọng quyết định của trọng tài. Sau tình huống đó, toàn đội vẫn tiếp tục nỗ lực và chơi tốt”, HLV Đinh Hồng Vinh nói.

So với trận gần nhất, HLV Đinh Hồng Vinh thay tới 6 vị trí trong đội hình xuất phát trước Hàn Quốc. Ông cho biết quyết định này xuất phát từ cả yếu tố thể lực lẫn mục tiêu tạo thêm cơ hội thi đấu cho những cầu thủ ít được sử dụng.

Nhiều thành viên U23 Việt Nam phải thi đấu liên tục ở V.League, giải Hạng Nhất và Cúp Quốc gia trước khi hội quân. Ban huấn luyện vì thế phải tính toán khối lượng vận động để tránh tình trạng quá tải.

Bên cạnh đó, HLV Đinh Hồng Vinh muốn trao cơ hội cho các nhân tố tiềm năng. “Tôi muốn tạo điều kiện để những cầu thủ này có thể tiến xa hơn. Tôi có niềm tin vào họ”, ông cho biết.

Nhà cầm quân 52 tuổi được HLV Kim Sang-sik giao nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam tại ASIAD 20, trong bối cảnh chiến lược gia người Hàn Quốc bận cùng tuyển quốc gia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Dù không trực tiếp có mặt cùng đội U23, HLV Kim vẫn tham gia vào quá trình chuẩn bị. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, hai ban huấn luyện thường xuyên trao đổi về nhân sự, cách bố trí đội hình và phương án chiến thuật.

“Dù HLV Kim bận công việc ở tuyển quốc gia, chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi về cách sử dụng cầu thủ và vận hành lối chơi”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.